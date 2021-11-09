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В Оше задержали лидера РЭО "Хизбут-Тахрир" по южному региону

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- Анастасия Карелина
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В рамках оперативно-розыскных мероприятий пресечена подрывная деятельность иностранного гражданина - лидера РЭО "Хизбут-Тахрир" по южному региону Кыргызстана, организовавшего подпольную экстремистскую сеть. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Разыскиваемый правоохранительными органами Республики Узбекистан некий Ш.Ш. был задержан в Оше. Известно, что он являлся ответственным за деятельностью РЭО "Хизбут-Тахрир" по Узбекистану, а также со своими единомышленниками занимался подпольной деятельностью по созданию и укреплению структур экстремистской организации в южных регионах Кыргызстана.

Ш.Ш., использовав поддельные документы удостоверяющие личность, скрывался на территории КР.

В настоящий момент на основании собранной доказательной базы, руководствуясь статьей 98 УПК КР Ш.Ш. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/409070
Теги:
ГКНБ, СИЗО, Хизб ут-Тахрир, задержание, Узбекистан, экстремизм
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