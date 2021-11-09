В Оше задержали лидера РЭО "Хизбут-Тахрир" по южному региону

В рамках оперативно-розыскных мероприятий пресечена подрывная деятельность иностранного гражданина - лидера РЭО "Хизбут-Тахрир" по южному региону Кыргызстана, организовавшего подпольную экстремистскую сеть. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Разыскиваемый правоохранительными органами Республики Узбекистан некий Ш.Ш. был задержан в Оше. Известно, что он являлся ответственным за деятельностью РЭО "Хизбут-Тахрир" по Узбекистану, а также со своими единомышленниками занимался подпольной деятельностью по созданию и укреплению структур экстремистской организации в южных регионах Кыргызстана.

Ш.Ш., использовав поддельные документы удостоверяющие личность, скрывался на территории КР.

В настоящий момент на основании собранной доказательной базы, руководствуясь статьей 98 УПК КР Ш.Ш. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.