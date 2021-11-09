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Акылбек Жапаров уволил ряд чиновников за вмешательство в выборы

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- Бакыт Басарбек
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Председатель Кабинета Министров КР Акылбек Жапаров сделал заявление относительно принимаемых мер по обеспечению прозрачности выборного процесса и невмешательству представителей государственных органов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В своем заявлении Акылбек Жапаров напомнил, что 1 ноября 2021 года Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по обеспечению честных, справедливых и прозрачных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".

"На сегодняшний день Министерством внутренних дел и Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики зарегистрировано 59 случаев нарушения избирательного законодательства Кыргызской Республики.

Из них 29 дел поступило в Координационную группу Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (например, в октябре 2020 года было зарегистрировано 466 нарушений)", - отметил Акылбек Жапаров.

Председатель Кабмина подчеркнул, что в течение 10 дней с момента начала агитационной кампании, в связи с нарушениями избирательного законодательства Кыргызской Республики и недостаточным исполнением Указа Президента Кыргызской Республики, приняты следующие решения:

- глава государственной администрации Лейлекского района Баткенской области - аким отстранен от занимаемой должности;

- мэру города Исфаны объявлен выговор;

Кроме того, сегодня за участие студентов города Оша в агитационных мероприятиях:

- уволены Муратбаев Б.Б., декан педагогического факультета Ошского государственного университета и 3 преподавателя этого же факультета;

- уволен ректор Ошского государственного университета Кожобеков К.Г.;

- министру образования и науки Кыргызской Республики Купешеву Б.Д. и мэру города Ош Мамбетову А.И. объявлены выговора.

Уважаемые работники, в частности, руководители, получающие заработную плату из бюджета!

Вам не нужно участвовать в агитационных мероприятиях. Выполняйте свои прямые должностные обязательства. Ваша задача - обеспечить условия для проведения выборов. Вы можете выразить свою гражданскую позицию, путем голосования, в день выборов. На данный момент не вмешивайтесь в выборный процесс.

Уважаемые руководители, если вы не хотите быть освобождёнными от занимаемых должностей, четко исполняйте Указ Президента Кыргызской Республики, и тогда ваша репутация будет чиста перед кыргызским народом.

Я требую этого, как Председатель Кабинета Министров и Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики", - заключил Акылбек Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/409072
Теги:
Акылбек Жапаров, выборы, нарушения, Ош, увольнение, Кыргызстан
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