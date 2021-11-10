Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 97.67 - 98.80

В РФ намерены создать систему выявления инфицированных иностранцев

106  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России могут создать систему сведений "санитарно-эпидемиологического характера", которая позволит выявлять инфицированных иностранцев и депортировать их. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.

Документом, размещённом на портале проектов нормативно-правовых актов, предусмотрено взаимодействие в рамках этой системы с данными Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, органами местного самоуправления, имеющими отношение к здравоохранению. А также - с организациями, располагающими сведениями о санитарно-эпидемиологическом состоянии людей, проживающих в стране.

Благодаря этой системе, как отмечается, можно будет оперативно выявлять иностранцев с инфекционными заболеваниями, которые представляют опасность для окружающих, чтобы "своевременно принять решение о нежелательности" их нахождения на территории России. Также появится возможность сократить сроки принятия соответствующих решений и ускорить депортацию таких людей на родину.

Ранее в МВД РФ озвучили условия нежелательного нахождения иностранцев в России. В ведомстве пояснили, что пребывание граждан зарубежья в РФ может быть официально признано нежелательным в случае создания реальной угрозы для обороноспособности или безопасности государства. К этому перечню также относятся ситуации, когда деятельность иностранца вредит общественному порядку или здоровью населения.

Официально признать нежелательность нахождения иностранцев в России могут несколько ведомств. В их числе МВД, ФСБ, Минобороны, Росфинмониторинг, СВР (Служба внешней разведки), МИД, ФСИН, Роспотребнадзор и ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство).

В МВД также разработали единый документ для мигрантов, пребывающих в Россию. Так, для официального нахождения в стране иностранцы будут получать свидетельство с электронным носителем, которое выдается на десять лет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409074
Теги:
Россия, пандемия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  