В РФ намерены создать систему выявления инфицированных иностранцев

В России могут создать систему сведений "санитарно-эпидемиологического характера", которая позволит выявлять инфицированных иностранцев и депортировать их. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.

Документом, размещённом на портале проектов нормативно-правовых актов, предусмотрено взаимодействие в рамках этой системы с данными Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, органами местного самоуправления, имеющими отношение к здравоохранению. А также - с организациями, располагающими сведениями о санитарно-эпидемиологическом состоянии людей, проживающих в стране.

Благодаря этой системе, как отмечается, можно будет оперативно выявлять иностранцев с инфекционными заболеваниями, которые представляют опасность для окружающих, чтобы "своевременно принять решение о нежелательности" их нахождения на территории России. Также появится возможность сократить сроки принятия соответствующих решений и ускорить депортацию таких людей на родину.

Ранее в МВД РФ озвучили условия нежелательного нахождения иностранцев в России. В ведомстве пояснили, что пребывание граждан зарубежья в РФ может быть официально признано нежелательным в случае создания реальной угрозы для обороноспособности или безопасности государства. К этому перечню также относятся ситуации, когда деятельность иностранца вредит общественному порядку или здоровью населения.

Официально признать нежелательность нахождения иностранцев в России могут несколько ведомств. В их числе МВД, ФСБ, Минобороны, Росфинмониторинг, СВР (Служба внешней разведки), МИД, ФСИН, Роспотребнадзор и ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство).

В МВД также разработали единый документ для мигрантов, пребывающих в Россию. Так, для официального нахождения в стране иностранцы будут получать свидетельство с электронным носителем, которое выдается на десять лет.