В реку Нарын упала 14-летняя девочка, спасатели обнаружили ее тело

В Тогуз-Тороузском районе в селе Кара-Суу в реку Нарын упала девочка Б.к.Д. 2007г.р. Как сообщает пресс-центр МЧС, информация к ним поступила из службы 102, 8 ноября в 17:41. Поиски приостановили из-за того что стемнело.

Вчера 9 ноября поиски продолжились с привлечением 16 спасателей из ПСЧ №46 Тогуз-Тороузского района, 15 сотрудников РОВД, 36 местных жителей, двух родственников.

В результате поисковых работ в 10:45 часов в реке Нарын Сары-Булуңского аильного аймака, спасатели вместе с местными жителями нашли мертвое тело Б.к.Д. и передали родственникам.