Прими участие в литературном конкурсе и получи "Золотое перо"!

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики объявило конкурс на присуждение республиканской премии "Алтын калем" ("Золотое перо"). Творческое состязание посвящено 30-летию независимости Кыргызстана.

Цели конкурса – прославление красоты, богатства и глубины государственного языка, выявление лучших произведений писателей, создающих произведения на кыргызском языке.

Работы на конкурс принимаются до 20 ноября. Чтение и оценка произведений участников пройдет с 20 ноября по 10 декабря.

На конкурс принимаются произведения, написанные на кыргызском языке, гражданами Кыргызской Республики. Возраст участников не ограничен. Желающим принять участия в творческом состязании наряду с самими конкурсными работами нужно представить заявку, содержащую информацию о себе.

На конкурс принимаются: поэзия (стихи и поэмы) без ограничений по объему и тематике, проза (рассказы, повести и романы) без ограничений по объему и тематике, драматургия (пьеса) без ограничений по объему и тематике.

Работы, представленные на конкурс, принимаются в формате:

- Текстовый редактор WORD, шрифт Times New Roman, 14 кеглей, интервалы 1,5;

- Произведения, отправляемые в электронном формате, должны быть в формате WORD или PDF.

Порядок подачи конкурсных заявок:

- Произведения можно отправить на почту: adabiyat.kg@gmail.com с пометкой "На конкурс".

- Бумажные варианты (печатный текст) необходимо доставить в Национальный союз писателей Кыргызской Республики по адресу: бульвар Эркиндик, 54. Телефон для справок: 0(312)62-39-24.

Вместе с присланными произведениями участнику нужно приложить биографию и фото.

Произведения, содержащие плагиат, нецензурную лексику, политические высказывания, а также разжигающие межнациональную и межрелигиозную рознь и противоречащие законодательству КР, не принимаются.

Организаторы имеют право частично или полностью опубликовать и использовать все присланные произведения в средствах массовой информации, на веб-сайтах в Интернете и в соцсетях.

Церемония объявления и награждения победителей состоится в Малахитовом зале Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева 12 декабря в День национальной литературы.

Авторы лучших поэтических, прозаических и драматургических произведений получат по 100 000 сомов.