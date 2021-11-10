Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 97.67 - 98.80

Прими участие в литературном конкурсе и получи "Золотое перо"!

238  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики объявило конкурс на присуждение республиканской премии "Алтын калем" ("Золотое перо"). Творческое состязание посвящено 30-летию независимости Кыргызстана.

Цели конкурса – прославление красоты, богатства и глубины государственного языка, выявление лучших произведений писателей, создающих произведения на кыргызском языке.

Работы на конкурс принимаются до 20 ноября. Чтение и оценка произведений участников пройдет с 20 ноября по 10 декабря.

На конкурс принимаются произведения, написанные на кыргызском языке, гражданами Кыргызской Республики. Возраст участников не ограничен. Желающим принять участия в творческом состязании наряду с самими конкурсными работами нужно представить заявку, содержащую информацию о себе.

На конкурс принимаются: поэзия (стихи и поэмы) без ограничений по объему и тематике, проза (рассказы, повести и романы) без ограничений по объему и тематике, драматургия (пьеса) без ограничений по объему и тематике.

Работы, представленные на конкурс, принимаются в формате:

- Текстовый редактор WORD, шрифт Times New Roman, 14 кеглей, интервалы 1,5;

- Произведения, отправляемые в электронном формате, должны быть в формате WORD или PDF.

Порядок подачи конкурсных заявок:

- Произведения можно отправить на почту: adabiyat.kg@gmail.com с пометкой "На конкурс".

- Бумажные варианты (печатный текст) необходимо доставить в Национальный союз писателей Кыргызской Республики по адресу: бульвар Эркиндик, 54. Телефон для справок: 0(312)62-39-24.

Вместе с присланными произведениями участнику нужно приложить биографию и фото.

Произведения, содержащие плагиат, нецензурную лексику, политические высказывания, а также разжигающие межнациональную и межрелигиозную рознь и противоречащие законодательству КР, не принимаются.

Организаторы имеют право частично или полностью опубликовать и использовать все присланные произведения в средствах массовой информации, на веб-сайтах в Интернете и в соцсетях.

Церемония объявления и награждения победителей состоится в Малахитовом зале Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева 12 декабря в День национальной литературы.

Авторы лучших поэтических, прозаических и драматургических произведений получат по 100 000 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409087
Теги:
конкурс, Министерство культуры и туризма
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  