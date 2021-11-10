Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 97.67 - 98.80

Одинадцать председателей МСЭК освобождены от занимаемых должностей

97  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Одиннадцать председателей медико-социальных экспертных комиссий освобождены от занимаемой должности, еще два врача уволены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) проводят освидетельствование на временную и стойкую утрату трудоспособности граждан, устанавливают группу инвалидности у взрослых и категорию "ребенок с ограниченными возможностями здоровья", причины (обстоятельства и условия возникновения), сроки и время наступления инвалидности, потребность лиц с ограниченными возможностями здоровья в различных видах социальной поддержки, реабилитации.

При этом в ведомстве отмечают нарекания со стороны общества на работу МСЭК, наличие коррупционных схем, грубое отношение сотрудников, а также волокиту и бюрократию. Проблемы накапливались годами, граждане не могли своевременно и справедливо получить инвалидность.

Данная работа проведена в целях повышения качества работы комиссий и в рамках реализации указа президента от 12 октября 2021 года "О структуре и составе кабинета министров и структуре администрации президента".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409110
Теги:
Минтруда, увольнение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  