Одинадцать председателей МСЭК освобождены от занимаемых должностей

Одиннадцать председателей медико-социальных экспертных комиссий освобождены от занимаемой должности, еще два врача уволены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) проводят освидетельствование на временную и стойкую утрату трудоспособности граждан, устанавливают группу инвалидности у взрослых и категорию "ребенок с ограниченными возможностями здоровья", причины (обстоятельства и условия возникновения), сроки и время наступления инвалидности, потребность лиц с ограниченными возможностями здоровья в различных видах социальной поддержки, реабилитации.

При этом в ведомстве отмечают нарекания со стороны общества на работу МСЭК, наличие коррупционных схем, грубое отношение сотрудников, а также волокиту и бюрократию. Проблемы накапливались годами, граждане не могли своевременно и справедливо получить инвалидность.

Данная работа проведена в целях повышения качества работы комиссий и в рамках реализации указа президента от 12 октября 2021 года "О структуре и составе кабинета министров и структуре администрации президента".