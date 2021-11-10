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В ВОЗ рассказали, когда будет объявлен конец пандемии коронавируса

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Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что окончание пандемии коронавируса зависит от того, насколько быстро весь мир "научится жить" с инфекцией.

"Как только системы здравоохранения перестанут перегружаться, снизится число госпитализации и смертей от COVID-19, а также станет возможным предоставление других медицинских услуг в полном объеме, как это было раньше - вот тогда, возможно, пандемия превратится в эндемию", - приводит его слова La Vanguardia.

Клюге подчеркнул, что одним из основных препятствий сейчас стала "застопорившаяся" вакцинация в некоторых странах, а также неоправданное ослабление профилактических мер.

"У меня такое впечатление, будто все начали забывать, что вообще произошло. <…> Год назад остановилась вся мировая экономика", - возмутился он.

По данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 250 миллионов человек. Сейчас наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах составляют непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

Источник: "РИА новости"


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URL: https://www.vb.kg/409114
Теги:
ВОЗ, коронавирус, COVID-19, пандемия, COVID, мировая пресса
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