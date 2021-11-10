В ВОЗ рассказали, когда будет объявлен конец пандемии коронавируса

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что окончание пандемии коронавируса зависит от того, насколько быстро весь мир "научится жить" с инфекцией.

"Как только системы здравоохранения перестанут перегружаться, снизится число госпитализации и смертей от COVID-19, а также станет возможным предоставление других медицинских услуг в полном объеме, как это было раньше - вот тогда, возможно, пандемия превратится в эндемию", - приводит его слова La Vanguardia.

Клюге подчеркнул, что одним из основных препятствий сейчас стала "застопорившаяся" вакцинация в некоторых странах, а также неоправданное ослабление профилактических мер.

"У меня такое впечатление, будто все начали забывать, что вообще произошло. <…> Год назад остановилась вся мировая экономика", - возмутился он.

По данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 250 миллионов человек. Сейчас наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах составляют непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

Источник: "РИА новости"