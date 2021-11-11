"Росэксимбанк" готов дать Российско-Кыргызскому фонду развития $200 млн

"Росэксимбанк" готов предоставить Российско-Кыргызскому фонду развития $200 млн для совместного финансирования проектов. Об этом сообщил в ходе своего выступления глава РКФР Артем Новиков во время Международной многоотраслевой российской деловой миссии, проходящей в Бишкеке.

"Более того, в своем выступлении глава "Росэксимбанка", господин Талыбов уже озвучивал о наращивании взаимодействия между РКФР и "Росэксимбанком". Но я хотел бы открыть маленький секрет всем присутствующим. В ходе нашего недавнего обсуждения мы договорились, что в течение 2022 года "Росэксимбанк" готов дополнительно, без учета текущих ресурсов РКФР, (при наличии заявок разумеется) предоставить для совместного финансирования с РКФР средства в сумме 200 миллионов долларов. Мы ждем от вас только проекты", - обратился Артем Новиков к представителям отечественного бизнеса.

Кроме того, он рассказал, что по итогам III Кыргызско-Российский бизнес-форума, который 2,5 месяца назад прошел на Иссык-Куле, уже подписаны первые предварительные договоры о предоставлении кредитов РКФР в рублях на сумму порядка 100 млн рублей.

"И это уже реальные шаги по снижению зависимости от доллара и переходу на работу в национальных валютах во взаимной торговле. И эти решения мы также готовы предложить для вас, уважаемые представители российского бизнеса при реализации совместных проектов с кыргызскими предпринимателями", - сказал Артем Новиков.

Справочно: подписан контракт на поставку холодильного оборудования между ОсОО "АлмаАгро" на 42 млн рублей и контракт на поставку оборудования для переработки рыбы и производства рыбных полуфабрикатов на 65 млн рублей.