Лизинговая компания "Нацпромлизинг - Кыргызстан" привлечет $200 млн из РФ

В Кыргызстане уже сегодня будет зарегистрирована лизинговая компания "Нацпромлизинг-Кыргызстан". Об этом сегодня, 10 ноября, в ходе работы международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний в КР сообщил председатель правления РКФР Артем Новиков.

Он отметил, что договоренность о создании лизинговой компании в Кыргызстане была достигнута с российской компанией "Нацпромлизинг" в августе 2021 года в ходе кыргызско-российского бизнес-форума на Иссык-Куле.

"Сегодня мы совместно с компанией "Нацпромлизинг" готовы подписать учредительный договор, и сегодня же соответствующие документы будут поданы на регистрацию в Министерство юстиции", - сказал Новиков.

Он добавил, что создание этой компании позволит дополнительно в течение ближайших лет привлечь в экономику Кыргызстана дополнительно около 200 миллионов долларов США из России, не задействовав напрямую ресурсы фонда.

СПРАВКА

ООО "Нацпромлизинг" является структурой Госкорпорации "Ростех" и "Фонда развития промышленности" Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.