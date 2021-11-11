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Узбекистан начал экспорт бутилированной минеральной воды в Китай

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- Бакыт Стамов
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Узбекистан начал первые экспортные поставки минеральной воды в Китай, сообщают СМИ со ссылкой на посольство Узбекистана в КНР.

Поставку в Поднебесную осуществило наманганское предприятие Chortoq Mineral Water. Первая экспортная партия премиальной воды была отправлена в Китай самолетом из Ташкента в Пекин. Выбранный вид логистики позволил доставить товар до получателя всего за 1 день.

Общая стоимость контракта, заключенного с китайской компанией, – около 100 тысяч долларов. Поступившая партия минеральной воды предназначена для проведения маркетинговых мероприятий и дегустаций потенциальными покупателями. В будущем году предприятие планирует увеличить объем поставок продукции в КНР.

Ежегодное потребление продуктов питания и напитков в Китайской Народной Республике сегодня превышает 1 триллион долларов. КНР занимает первое место в мире по объему рынка розничной торговли продовольствием. По прогнозам Euromonitor, в ближайшие годы потребление в КНР продолжит расти и к 2024 году составит порядка 1,8 триллиона долларов.


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URL: https://www.vb.kg/409131
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