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В КР предлагают создать автономный международный центр финансовых услуг

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Министерство экономики и финансов вынесло на общественное обсуждение проект конституционного Закона КР "О Международном финансовом центре "Бишкек".

В справке-обосновании к закону говорится, что создание Международного финансового центра "Бишкек" на территории Кыргызстана положительно отразится на инвестиционном климате страны.

Проектом закона устанавливается статус, функции, права и обязанности, официальный язык, визовый, налоговый режим для резидентов Центра, также предусматривается основные термины и понятия.

Одним из мотивирующих факторов для участников МФЦ "Бишкек" являются освобождение резидентов Центра от уплаты налога по доходам, полученных от оказания финансовых услуг.

Также иностранцы, являющиеся работниками резидента или органа Центра освобождаются от уплаты подоходного налога от деятельности в Центре по трудовому договору.

Одной из особенностей будущего МФЦ "Бишкек" будет его правовой статус. Отмечается, что на территории центра будет действовать автономная юрисдикция с использованием английского права.

"Бизнесу предлагается всеобъемлющий юридический режим привлечения, осуществления и защиты инвестиций, основанный на самом удобном для бизнеса праве, базирующемся на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса и/или стандартах ведущих мировых финансовых центров. Независимые органы управления Международного финансового центра "Бишкек" предоставляют дополнительные гарантии поддержки бизнеса и его операций. Суд Центра, независимый в своей деятельности и не являющийся частью судебной системы КР, и состоит из Суда первой инстанции и Апелляционного суда", - говориться с справке-обосновании к проекту конституционного закона КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам деятельности Международного финансового центра "Бишкек".

В этой связи, вместе с законом о создании МФЦ "Бишкек" предусматривается внесение изменений в ряд нормативных правовых актов КР, в том числе в Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Налоговый кодекс.

Основными задачами центра являются:

  1. содействие в привлечении инвестиций в экономику КР путем создания привлекательной среды для инвестирования;
  2. развитие в КР рынка ценных бумаг и финансовых инструментов, в том числе цифровых финансовых активов, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала;
  3. развитие рынка страховых, банковских услуг, исламского финансирования, финансовых технологий, электронной коммерции и инновационных проектов;
  4. развитие финансовых и профессиональных услуг на основе наилучших международных практик;
  5. приобретение международного признания как финансового центра.


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URL: https://www.vb.kg/409135
Теги:
Министерство финансов, Кыргызстан, экономика, финансы
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