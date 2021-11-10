В КР предлагают создать автономный международный центр финансовых услуг

В Кыргызстане Министерство экономики и финансов вынесло на общественное обсуждение проект конституционного Закона КР "О Международном финансовом центре "Бишкек".

В справке-обосновании к закону говорится, что создание Международного финансового центра "Бишкек" на территории Кыргызстана положительно отразится на инвестиционном климате страны.

Проектом закона устанавливается статус, функции, права и обязанности, официальный язык, визовый, налоговый режим для резидентов Центра, также предусматривается основные термины и понятия.

Одним из мотивирующих факторов для участников МФЦ "Бишкек" являются освобождение резидентов Центра от уплаты налога по доходам, полученных от оказания финансовых услуг.

Также иностранцы, являющиеся работниками резидента или органа Центра освобождаются от уплаты подоходного налога от деятельности в Центре по трудовому договору.

Одной из особенностей будущего МФЦ "Бишкек" будет его правовой статус. Отмечается, что на территории центра будет действовать автономная юрисдикция с использованием английского права.

"Бизнесу предлагается всеобъемлющий юридический режим привлечения, осуществления и защиты инвестиций, основанный на самом удобном для бизнеса праве, базирующемся на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса и/или стандартах ведущих мировых финансовых центров. Независимые органы управления Международного финансового центра "Бишкек" предоставляют дополнительные гарантии поддержки бизнеса и его операций. Суд Центра, независимый в своей деятельности и не являющийся частью судебной системы КР, и состоит из Суда первой инстанции и Апелляционного суда", - говориться с справке-обосновании к проекту конституционного закона КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам деятельности Международного финансового центра "Бишкек".

В этой связи, вместе с законом о создании МФЦ "Бишкек" предусматривается внесение изменений в ряд нормативных правовых актов КР, в том числе в Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Налоговый кодекс.

Основными задачами центра являются: