Бактияр Калпаев: В ближайшее годы Баткен обеспечит себя электроэнергией

"Впервые за 30 лет правительство выделит на развитие Баткена 500 миллионов сомов", - поделился кандидат от партии "Ата-Журт Кыргызстан" Бактияр Калпаев на встрече с избирателями в Баткене 10 ноября.

Он отметил, что главный вопрос региона – делимитация и демаркация границы с соседними странами.

"Если не обеспечим безопасность на границе, то грош цена другим государственным делам", - заявил Бактияр Калпаев.

Он дал обещание баткенцам все силы направить на развитие региона.

"Я хорошо помню, как простаивало строительство поликлиники в Баткене еще с периода, когда премьер-министром был Николай Танаев. Во время работы в аппарате Жогорку Кенеша я прилагал все усилия, чтобы сдвинуть с места решение этого вопроса. Очень рад, что сейчас поликлиника выполняет свои функции! Также хочу напомнить, энергетический потенциал страны составляет 142 миллиарда кВт/часов, но из этого объема мы используем только 10 процентов. Летом в Баткене началось строительство ГЭС, которая состоит из пяти каскадов. Первый из них будет запущен в декабре этого года. Когда строительство всех каскадов завершится, Баткен сможет обеспечить себя электроэнергией самостоятельно", - сказал Калпаев.

Бактияр Калпаев сообщил, что помимо программы партии у него есть своя платформа.

"Мне 28 лет. Я не буду давать пустых обещаний, т. к. планирую задержаться в политике еще лет на 30-40. Не буду покупать голоса, потому что хочу последовать примеру Исхака Раззакова. Еще не будучи депутатом, я смог внести вклад в строительство поликлиники и ГЭС. Если получу вашу поддержку, и вы делегируете меня в парламент, приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие", - заверил Бактияр Калпаев.

Изготовлено "РФ"Рубикон" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 10 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)