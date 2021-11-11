В Бишкеке открылась выставка "Придуманные образы Кадыра Бекова"

В филиале столичной "Галереи М" и АртХолле при ней открылась выставка "Придуманные образы Кадыра Бекова". Для своей персональной экспозиции известный отечественный мастер отобрал более тридцати портретов и этюдов.

Представленные публике произведения, по признанию самого автора, создавались буквально за считанные минуты. Поэтому они кажутся такими свежими, легкими, невесомыми. Мастер будто бы "ухватил" мгновение, один миг из жизни человека. А ведь все его герои – не реальные люди, а просто вымышленные персонажи.

"Если бы я работал над каждым портретом долго, думал, что-то исправлял, то в итоге это были бы совсем другие произведения", - пояснил Кадыр Беков.

Автор не стал даже оформлять свои рисунки в рамы, помещать под стекло, добавлять им строгости и академичности.

К сожалению, на самом открытии экспозиции было совсем мало гостей. Из Турции приехали основатели галереи Жылдыз Асангали и Момунбек Акматкулов, работающий под творческим псевдонимом Момун Астар. Несколько теплых слов в адрес виновника торжества сказал художник Петр Куринских. Другие приглашенные, возможно, просто не смогли вырваться на это маленькое торжество, ведь открывалась выставка в середине рабочего дня.

Однако увидеть произведения автора можно в любое удобное время вплоть до 28 ноября. Персональная выставка Бекова уютно разместилась в АртХолле филиала "Галереи М" на четвертом этаже ЦУМ-2 "Айчурек".

cправка "ВБ"

Родился будущий мастер в Джалал-Абаде. В 1974 году окончил художественное училище во Фрунзе. С 1976-го был художником в Джалал-Абадском художественном фонде.

В 1985-м Беков окончил Московский художественный институт имени Сурикова. В этом же году художник-монументалист начал работать в Художественном фонде Киргизской ССР.

С 1989 года Кадыр Беков является членом Союза художников КР.