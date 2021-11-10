Айбек МАТКЕРИМОВ, "Ата-Журт Кыргызстан" №21: Баткен - сердце страны

"Столица государства должна размещаться на приграничной территории страны", – уверен лидер политической партии "Ата-Журт Кыргызстан" Айбек Маткеримов, о чем заявил 10 ноября на встрече с избирателями в Баткене.

Кандидат в депутаты вспомнил конфликт на кыргызско-таджикской границе весной 2021 г., унесший несколько десятков жизней.

"В тот момент, когда мы потеряли нашу маленькую девочку, я был в селе Кулунду Лейлекского района. С горечью в сердце принял смерть наших граждан на границе. Жизнь граждан – это жизнь страны. Это боль и страдание не только одной семьи, но всего государства. Мы не должны допустить повторения таких событий! Чтобы этого избежать, вам следует сделать правильный выбор", - сказал Айбек Маткеримов.

Лидер партии считает, что вопросы границы требуют особого внимания государства.

"Мы, партия "Ата-Журт Кыргызстан", идем на выборы под лозунгом "Наша отчизна на пути устойчивого развития". В первую очередь нам нужна политическая, социальная и экономическая стабильность. Укрепив границы, мы укрепим целостность и безопасность страны", - заявил он.

Айбек Маткеримов призвал жителей Баткена сделать осознанный выбор и внести свой вклад в изменение страны.

"За прошедшие 30 лет мы за кого только не голосовали, кого только не выбирали! К сожалению, многие из избранных работали против интересов народа. Поэтому так важно определиться с выбором. Наверное, практически у каждого из вас кто-то из ближайших родственников находится на заработках за пределами страны. Я сам был мигрантом, поэтому хорошо понимаю их", - сказал он.

"Не продавайте будущее ваших детей, не играйте будущим страны, доверившись красивым словам и обещаниям. Перед голосованием подумайте о своих детях и внуках. Сделайте выбор для них, для их светлого будущего", - призвал Айбек Маткеримов.

Изготовлено "РФ"Рубикон" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 10 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)