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Министры обороны стран СНГ определили перспективы сотрудничества

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- Евгений Денисенко
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План совместных мероприятий на 2022 год и перспективы развития военного сотрудничества между странами СНГ рассмотрены на состоявшемся 10 ноября в Москве заседание Совета министров обороны (СМО) этих государств. Участие в нем, как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, приняли делегации оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ и Секретариата СМО СНГ.

Делегацию Кыргызстана возглавил министр обороны генерал-майор Бактыбек Бекболотов.

Перед заседанием участникам в Музее военного сотрудничества показали подлинники документов из Центрального военного архива, связанные с защитой Брестской крепости, подвигом 28 героев-панфиловцев, битвой за Днепр, обороной Севастополя (в том числе фотографии разрушенного гитлеровцами города), взятием Берлина и Парадом Победы 24 июня 1945 года. Министры также возложили цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду и почтили минутой молчания память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Заседание прошло в Международном военном центре. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ недавно привели его в соответствие с историческим обликом первой половины XX века и оборудовали здесь специализированные кабинеты для делегаций стран СНГ.

Выступая перед коллегами, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил: "За годы совместной работы сложилась атмосфера доверительных отношений, способствующая укреплению традиционных и развитию новых направлений взаимодействия вооружённых сил стран СНГ".

Шойгу указал на символичность встречи в преддверии 30-летнего юбилея организации. И заявил, что формат Совета министров обороны даёт возможность расширять спектр партнёрства и принимать эффективные решения в интересах обеспечения военной безопасности СНГ. По его словам, оборонные ведомства стран Содружества подтвердили единое понимание характера вызовов и угроз этой безопасности. Глава Минобороны РФ выразил уверенность в том, что и нынешнее заседание поспособствует поддержанию мира и стабильности в государствах Содружества.


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URL: https://www.vb.kg/409146
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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