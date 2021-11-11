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Парламентские выборы в КР промониторят 120 наблюдателей от СНГ

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- Евгений Денисенко
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Мониторинг предстоящих выборов в парламент Кыргызстана Жогорку Кенеш будут вести 120 наблюдателей от СНГ. Об этом, по информации ТАСС, заявил в Бишкеке на встрече с главой Центризбиркома КР Нуржан Шайлдабековой руководитель штаба Миссии наблюдателей от СНГ, начальник отдела Исполкома Содружества Евгений Козяк.

"Миссия СНГ приступила к работе, принимают участие представители Межпарламентской ассамблеи, планируется участие порядка 120 наблюдателей, начал работу штаб миссии", - отметил Козяк.

По его словам, это уже 15-я по счету миссия наблюдателей от структур Содружества, которая работает в Кыргызстане, и "115-я на пространстве СНГ".

Как заявила в свою очередь Нуржан Шайлдабекова, к настоящему моменту в ЦИК поступило 56 обращений "по нарушениям, некоторые из них дублируются".

"Работают координационные группы оперативного реагирования с включением председателей окружных и территориальных избирательных комиссий всех уровней и правоохранительных органов. Это позволило обеспечить взаимодействие комиссий и правоохранителей, все поступающие сигналы анализируются в секретариате, определяется компетенция органа, который должен рассматривать сигнал по месту нарушения. По итогам расследования информация предоставляется в секретариат", - цитирует ТАСС Шайлдабекову.

Выборы в Жогорку Кенеш Кыргызстана назначены на 28 ноября. Впервые за 10 лет они, как отмечается, пройдут по смешанной системе: 54 законодателя будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В предыдущие годы депутатский корпус формировался исключительно по партийному признаку.


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URL: https://www.vb.kg/409148
Теги:
выборы, Россия, Кыргызстан, #Выборы2021
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