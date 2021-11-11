На утро 11 ноября зафиксировано уже 73 нарушения избирательного процесса

С начала предвыборной агитационной кампании по состоянию на 8 часов утра 11 ноября органами внутренних дел зафиксировано 73 нарушения избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

МВД осуществляет мероприятия по защите прав и свобод граждан, охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности. Согласно плана, произведен расчет сил и средств ОВД республики, задействованных в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. Осуществляется круглосуточный мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет выявления недостоверной информации, провоцирующей общественное беспокойство.

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов, органами внутренних дел проводится комплекс профилактических и иных мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений избирательного законодательства, направленные на обеспечение эффективной защиты избирательных прав граждан.

С 29 октября началась предвыборная агитация. Завершится она 27 ноября. С начала предвыборной агитационной кампании по состоянию на 8 часов утра 11 ноября органами внутренних дел зафиксировано 73 нарушения избирательного процесса.

Из них зарегистрировано 19 преступлений по статьям 192 УК КР "Подкуп Избирателей" по статье 186 УК КР "Нарушение неприкосновенности частной жизни" и статье 200 "Кража".

За указанный период зарегистрировано 17 проступков по статье 119 "Мелкое хулиганство" Кодекса о проступках КР, статье 87-1 "Злоупотребление административным ресурсом", статье 94. "Уничтожение или повреждение чужого имущества", статье 90 "Кража в незначительном размере" КоП КР.

Кроме этого, в журнале учета информаций ОВД зарегистрировано 37 различных материалов, из которых 20 списано в номенклатурное дело, материалы по 7 фактам направлены в территориальные избирательные комиссии для изучения, 7 документов приобщены к материалам досудебного производства, еще 3 материала еще рассматриваются.

Факты использования административного ресурса в период подготовки и проведения выборов были выявлены в городе Ош и Ошской области. Расследуются подобные факты в Джалал-Абадской, Чуйской областях и в городе Бишкек. По фактам подкупа избирателей по статье 192 УК осуществляется досудебное расследование в Чуйской, Ошской, Баткенской, Таласской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской областях, а также в городах Бишкек и Ош.

Министерство внутренних дел призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных, заведомо ложных сообщений в мессенджерах и социальных сетях, и сообщать о подобных фактах в органы внутренних дел по телефону – 102.

МВД не участвует и не вмешивается в политические процессы, одинаково относится ко всем политическим общественным объединениям, однако в случае обнаружения нарушений правопорядка, все факты фиксируются и нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.