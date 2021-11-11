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В Бишкеке задержали скупщиков краденных телефонов

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке задержана преступная группа, занимающаяся скупкой мобильных телефонов у карманников. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Сообщается, что оперативниками криминальной милиции ГУВД Бишкек было установлено, что некий гражданин имеет отношение к группе лиц занимающимися совершением карманных краж на территории столицы и скупает краденные мобильные телефоны, тем самым создавая благоприятные условия предполагаемым преступникам.

Сотрудниками оперативно-поискового отдела СКМ ГУВД столицы была установлена личность парня по имени "К.", далее при попытке скупки краденных мобильных телефонов был задержан Б.Э. 1987 года рождения, доставлен в следственную службу, а затем водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Также были установлены и задержаны: Ж.А. 1991 года рождения в отношении которого ведется отдельное досудебное производство по факту кражи чужого имущества, и гражданин Д.А. 1988 года рождения в отношении которого также ведется отдельное досудебное производство по факту кражи чужого имущества. После проведения следственных действий Ж.А. был отпущен под обязательство о явке, а Д.А. в соответствии со статьей 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В ходе обыска по месту жительства Б.Э. были обнаружены и изъяты 34 мобильных телефона различных моделей и сим-карты GSM в количестве 3 шт. По полученным данным, изъятые мобильные телефоны ранее были куплены у лиц, совершавших карманные кражи. Часть изъятых мобильных телефонов были возвращены владельцам, у которых ранее были похищены.

В настоящее время милиционеры ищут потерпевших, у которых были украдены мобильные телефоны.

Граждан, пострадавших от действий злоумышленников или опознавших данных лиц, просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0709-144-505 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/409165
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