ОВД Ысык-Атинского района просит помочь в розыске пропавших людей

ОВД Ысык-Атинского района разыскивает без вести пропавших Олега Ильенко и Мээрим Джаманкулову. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

ОВД Ысык-Атинского района разыскивает без вести пропавшего Олега Сергеевича Ильенко 1979 года рождения. 14 декабря 2020 года мужчина вышел из дома по адресу: город Кант, 2-й микрорайон и не вернулся. Приметы пропавшего: рост 172-177 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие темные. Особые приметы: отсутствуют верхние передние зубы, на груди татуировка в виде волка. Был одет в красную кофту и спортивный костюм.

Также ОВД Ысык-Атинского района разыскивает без вести пропавшую Мээрим Джолдошевну Джаманкулову 1979 года рождения, которая 15 октября 2021 года вышла из дома и не вернулась. Приметы пропавшей: рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, черные короткие волосы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о данных людях, просят сообщить об этом по телефону: 0(708)108-110.