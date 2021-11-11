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Завтра в Бишкек прибывает партия вакцины "Спутник Лайт"

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- Анастасия Карелина
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Завтра, 12 ноября, в Бишкек прибывает партия российской вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщает посольство России в Кыргызской Республике.

Вакцину в количестве 200 тысяч доз доставят в кыргызскую столицу во второй половине дня.

Средства на приобретение вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в размере более 1,2 миллиона долларов были выделены решением правительства России в рамках оказания безвозмездной помощи Кыргызстану в борьбе с COVID-19.

Церемония передачи вакцины состоится в аэропорту "Манас".


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URL: https://www.vb.kg/409169
Теги:
вакцина, Россия, Бишкек, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, COVID-19, вакцинация
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