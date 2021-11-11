Завтра в Бишкек прибывает партия вакцины "Спутник Лайт"

Завтра, 12 ноября, в Бишкек прибывает партия российской вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщает посольство России в Кыргызской Республике.

Вакцину в количестве 200 тысяч доз доставят в кыргызскую столицу во второй половине дня.

Средства на приобретение вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в размере более 1,2 миллиона долларов были выделены решением правительства России в рамках оказания безвозмездной помощи Кыргызстану в борьбе с COVID-19.

Церемония передачи вакцины состоится в аэропорту "Манас".