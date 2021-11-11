В Бишкеке пройдет республиканский медиа-форум

В Бишкеке завтра пройдет республиканский форум среди журналистов, где соберутся представители СМИ с Нарынского, Чуйского и Ошского регионов, чтобы отметить актуальность и достигнутый прогресс в проведенной гендерной самооценке медиа организаций и мультимедийных центров. Форум организован Центром поддержки СМИ в сотрудничестве с ООН Женщины в рамках Инициативы "Луч Света" многолетнюю практику, направленная на борьбу со всеми формами насилия в отношении женщин и девочек и вредных практик. Цель Инициативы "Луч Света" в Кыргызской Республике состоит в том, чтобы все женщины и девочки, особенно наиболее уязвимые, жили без насилия и вредных практик, включая ранние браки и ала качуу.

Форум даст возможность участникам обменяться опытом в подготовке материалов по гендерной тематике, в организации деятельности медиа, творческими проектами по гендеру, последними исследованиями, новыми идеями и информацией между СМИ.

В рамках форума состоится подписание документов: "Гендерный кодекс" и "Соглашение о стремлении к гендерно-чувствительной журналистике", пройдет мастер-класс по теме: "Безопасность журналистов" от сертифицированного тренера Международной Федерации Журналистов (IFJ) из Украины Сергея Штурхецкого. В конце состоится награждение журналистов, которые приняли участие в конкурсе по гендерному равноправию.