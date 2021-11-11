Погода
$ 84.74 - 84.84
€ 97.67 - 98.80

В Бишкеке обсудили роль ислама в современном обществе

131  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проходит форум на тему "Место и роль ислама в современном обществе". Мероприятие организовано Госкомиссией по делам религий КР и ДУМК.

На форуме присутствовали представители госорганов страны, руководство ДУМК, казы областей и городов, члены совета аалымов и представители академического сообщества.

Участники мероприятия обсудили вопрос светскости, который является основным принципом взаимодействия между государством и религией, а также роль ислама в поддержании мира.

Кроме этого, подняли тему религиозной необразованности и путей решения данной проблемы.

На мероприятии выступил госсекретарь КР Суйунбек Касмамбетов, который отметил улучшение взаимоотношений между госорганами и простыми гражданами за последнее время, в том числе и в религиозной сфере.

Также выступила и вице-спикер ЖК Аида Касымалиева, которая в своем выступлении затронула тему женщин в исламе.

"Хорошо, что сегодня представители муфтията привели в пример несколько хадисов о женщинах, так как не зря говорится, что рай лежит у ног матери. Также важно образование в исламе и именно сами имамы должны внушать идею образования, что надо учиться с рождения и до конца жизни", - сказала она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409172
Теги:
Госкомиссия по делам религий, ислам, религия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  