В Бишкеке обсудили роль ислама в современном обществе

В Бишкеке проходит форум на тему "Место и роль ислама в современном обществе". Мероприятие организовано Госкомиссией по делам религий КР и ДУМК.

На форуме присутствовали представители госорганов страны, руководство ДУМК, казы областей и городов, члены совета аалымов и представители академического сообщества.

Участники мероприятия обсудили вопрос светскости, который является основным принципом взаимодействия между государством и религией, а также роль ислама в поддержании мира.

Кроме этого, подняли тему религиозной необразованности и путей решения данной проблемы.

На мероприятии выступил госсекретарь КР Суйунбек Касмамбетов, который отметил улучшение взаимоотношений между госорганами и простыми гражданами за последнее время, в том числе и в религиозной сфере.

Также выступила и вице-спикер ЖК Аида Касымалиева, которая в своем выступлении затронула тему женщин в исламе.

"Хорошо, что сегодня представители муфтията привели в пример несколько хадисов о женщинах, так как не зря говорится, что рай лежит у ног матери. Также важно образование в исламе и именно сами имамы должны внушать идею образования, что надо учиться с рождения и до конца жизни", - сказала она.