Садыр Жапаров вылетел в Турцию для участия в 8-м Саммите ССТГ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Стамбул. Глава государства примет участие в восьмом Саммите глав стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) на тему "Зеленые технологии и умные города в эпоху цифровизации". Об этом сообщает пресс-служба президента.

На полях саммита глава Кыргызской Республики проведет встречи с лидерами Турции, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана и Венгрии, где будут обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

В официальную делегацию Кыргызской Республики вошли:

- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

- заведующий отделом внешней политики Администрации президента Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев;

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Кубанычбек Омуралиев;

- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов;

- министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев;

- министр энергетики Кыргызской Республики Доскул Бекмурзаев.