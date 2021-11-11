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Садыр Жапаров вылетел в Турцию для участия в 8-м Саммите ССТГ

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Стамбул. Глава государства примет участие в восьмом Саммите глав стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) на тему "Зеленые технологии и умные города в эпоху цифровизации". Об этом сообщает пресс-служба президента.

На полях саммита глава Кыргызской Республики проведет встречи с лидерами Турции, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана и Венгрии, где будут обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

В официальную делегацию Кыргызской Республики вошли:

- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

- заведующий отделом внешней политики Администрации президента Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев;

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Кубанычбек Омуралиев;

- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов;

- министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев;

- министр энергетики Кыргызской Республики Доскул Бекмурзаев.


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URL: https://www.vb.kg/409174
Теги:
президент, Турция, Садыр Жапаров
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