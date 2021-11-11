В Бишкеке запущен "Информационный торговый портал Кыргызстана"

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики, Европейский Союз и Международный торговый центр запустили "Информационный торговый портал Кыргызстана". Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Реализован проект Государственным предприятием "Центр "единого окна" в сфере внешней торговли" (ЦЕО) при МЭК КР. А разработан в рамках Проекта Ready4Trade в Кыргызстане.

Кыргызстан является одной из пяти стран-бенефициаров Проекта "Ready4Trade ЦА", реализуемого МТЦ при финансировании ЕС на общую сумму 15 миллионов евро.

"Информационный торговый портал Кыргызстана" – это онлайн платформа, где содержится пошаговое описание процедур импорта и экспорта с точки зрения лиц, осуществляющих торговую деятельность (трейдеров). Портал направлен на оказание поддержки деловому сообществу и улучшение конкурентоспособности страны посредством использования множества инструментов для снижения торговых издержек и сокращения задержек на границах.

Открытие портала состоялось с участием представителей администрации президента, международных организаций, государственных органов и бизнес-сообщества.

Начальник Управления политических и экономических исследований администрации президента Алмаз Исанов отметил, что данный торговый портал должен сыграть важную роль в повышении прозрачности правовой среды в торговле, содействии экспорту и упрощению процедур торговли путем предоставления бизнесу мгновенного и универсального доступа к информации, связанной с торговлей и позволит бизнес-сообществу сэкономить время и деньги.

Глава представительства Европейского Союза в Кыргызской Республикие Эдуард Ауэр сообщил, что упрощение процедур торговли – ключевой фактор инклюзивного экономического восстановления в постковидный период.

Данный портал является вторым в своем роде порталом, запущенным в Центральной Азии. Портал направлен на ускорение реализации Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли, в соответствии с которым члены ВТО обязуются публиковать процедуры трансграничной торговли в режиме онлайн.

Портал охватывает 38 продуктов из наиболее стратегических и создающих рабочие места секторов экономики страны, и более чем 50 процентах всех секторов, в которых задействованы МСП.