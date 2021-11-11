Погода
$ 84.74 - 84.84
€ 97.67 - 98.80

В Бишкеке запущен "Информационный торговый портал Кыргызстана"

178  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики, Европейский Союз и Международный торговый центр запустили "Информационный торговый портал Кыргызстана". Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Реализован проект Государственным предприятием "Центр "единого окна" в сфере внешней торговли" (ЦЕО) при МЭК КР. А разработан в рамках Проекта Ready4Trade в Кыргызстане.

Кыргызстан является одной из пяти стран-бенефициаров Проекта "Ready4Trade ЦА", реализуемого МТЦ при финансировании ЕС на общую сумму 15 миллионов евро.

"Информационный торговый портал Кыргызстана" – это онлайн платформа, где содержится пошаговое описание процедур импорта и экспорта с точки зрения лиц, осуществляющих торговую деятельность (трейдеров). Портал направлен на оказание поддержки деловому сообществу и улучшение конкурентоспособности страны посредством использования множества инструментов для снижения торговых издержек и сокращения задержек на границах.

Открытие портала состоялось с участием представителей администрации президента, международных организаций, государственных органов и бизнес-сообщества.

Начальник Управления политических и экономических исследований администрации президента Алмаз Исанов отметил, что данный торговый портал должен сыграть важную роль в повышении прозрачности правовой среды в торговле, содействии экспорту и упрощению процедур торговли путем предоставления бизнесу мгновенного и универсального доступа к информации, связанной с торговлей и позволит бизнес-сообществу сэкономить время и деньги.

Глава представительства Европейского Союза в Кыргызской Республикие Эдуард Ауэр сообщил, что упрощение процедур торговли – ключевой фактор инклюзивного экономического восстановления в постковидный период.

Данный портал является вторым в своем роде порталом, запущенным в Центральной Азии. Портал направлен на ускорение реализации Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли, в соответствии с которым члены ВТО обязуются публиковать процедуры трансграничной торговли в режиме онлайн.

Портал охватывает 38 продуктов из наиболее стратегических и создающих рабочие места секторов экономики страны, и более чем 50 процентах всех секторов, в которых задействованы МСП.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409177
Теги:
Европейский союз, Министерство экономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  