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Выявлен канал поставок наркотических средств из южных регионов КР

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- Анастасия Карелина
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СБНОН МВД Кыргызстана совместно со Следственной службой ОВД Токтогульского района выявлен канал поставок наркотических средств из южных регионов республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

14 октября в ходе специальных следственных действий в городе Токтогул на трассе Бишкек-Ош была остановлена автомашина марки Honda Fit. Управлял машиной некий Д.И. . Его попутчиком был гражданин Т.Э.

При обыске в багажном отделении транспортного средства обнаружены 15 брикетов, обмотанных скотчем. В брикетах находилось вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом конопли. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, оно является наркотическим средством "гашиш". Общий вес изъятых наркотических средств - около восьми килограммов.

Задержанные Т.Э. и Д.И. водворены в ИВС ОВД Токтогулского района. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/409178
Теги:
МВД, наркотики, Токтогульский район, гашиш, наркотрафик
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