Выявлен канал поставок наркотических средств из южных регионов КР

СБНОН МВД Кыргызстана совместно со Следственной службой ОВД Токтогульского района выявлен канал поставок наркотических средств из южных регионов республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

14 октября в ходе специальных следственных действий в городе Токтогул на трассе Бишкек-Ош была остановлена автомашина марки Honda Fit. Управлял машиной некий Д.И. . Его попутчиком был гражданин Т.Э.

При обыске в багажном отделении транспортного средства обнаружены 15 брикетов, обмотанных скотчем. В брикетах находилось вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом конопли. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, оно является наркотическим средством "гашиш". Общий вес изъятых наркотических средств - около восьми килограммов.

Задержанные Т.Э. и Д.И. водворены в ИВС ОВД Токтогулского района. Досудебное производство продолжается.