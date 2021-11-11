Кандидата от партии "Бутун Кыргызстан" оштрафовали за подарок

Кандидат от политической партии "Бутун Кыргызстан" Сагынбек Кудаяров оштрафован на 7,5 тысячи сомов. Такое решение принято на заседании ЦИК.

По данным ЦИК, Кудаяров подарил ковер с изображением ныне покойного религиозного деятеля Чубака Жалилова лидеру вышеназванной партии Адахану Мадумарову в городе Исфана Баткенской области.

В ЦИК отметили, что такие действия противоречат статье 28 закона "О выборах". Так как не разрешается использование религиозной тематики в агитационных материалах. ЦИК признала Кудаярова виновным в нарушении статьи "Нарушение условий агитации" и оштрафовала его на 7,5 тысячи сомов.

Сам Кудаяров также признал, что нарушил закон.