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Кандидата от партии "Бутун Кыргызстан" оштрафовали за подарок

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- Назгуль Абдыразакова
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Кандидат от политической партии "Бутун Кыргызстан" Сагынбек Кудаяров оштрафован на 7,5 тысячи сомов. Такое решение принято на заседании ЦИК.

По данным ЦИК, Кудаяров подарил ковер с изображением ныне покойного религиозного деятеля Чубака Жалилова лидеру вышеназванной партии Адахану Мадумарову в городе Исфана Баткенской области.

В ЦИК отметили, что такие действия противоречат статье 28 закона "О выборах". Так как не разрешается использование религиозной тематики в агитационных материалах. ЦИК признала Кудаярова виновным в нарушении статьи "Нарушение условий агитации" и оштрафовала его на 7,5 тысячи сомов.

Сам Кудаяров также признал, что нарушил закон.


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URL: https://www.vb.kg/409179
Теги:
Бутун Кыргызстан, выборы, нарушения
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