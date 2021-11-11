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Улан Примов обвинил Замирбека Божонова в использовании админресурса?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Судя по всему, некоторые кандидаты в депутаты по Алайскому избирательному округу начали очернять друг друга в социальных сетях, при этом, делают это очень интересно.

Так, директор телеканала "Ош-Пирим" Абай-Нур Кылычбеков на своей странице в соцсети обвинил кандидата в депутаты по вышеназванному избирательному округу Замирбека Божонова в использовании админресурса.

"Говорят, что он отправил студентов и преподавателей из Алайского района в свои села, чтобы они агитировали за него. И хоть он временно оставил должность проректора, но дал понять, что в случае отказа выгонит с работы", - написал он.

Также Кылычбеков заявил, что в ближайшее время правоохранительные органы получат все подтверждающие факты его обвинениям, в чем, впрочем, сомневаться не приходится. Особенно, если вспомнить последние события с использованием студентов и преподавателей ОшГУ.

Кто платит, тот и заказывает музыку?

Интересна вся это история тем, что телеканал "Ош-Пирим", чей директор так рьяно обвиняет кандидата в депутаты по Алайскому избирательному округу Замирбека Божонова в использовании админресурса, принадлежит не кому-нибудь, а именно депутату ЖК Улану Примову. Точнее учредителем СМИ является его отец Бердибай Примов.

Народный же избранник Улан Примов, напомним, также баллотируется в депутаты и в это трудно поверить, но именно по Алайскому избирательному округу.

Вот и выходит, что, практически, подчиненный Улана Примова опубликовал компромат на прямого соперника своего шефа.


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URL: https://www.vb.kg/409181
Теги:
Алайский район, выборы, Кыргызстан, Улан Примов
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