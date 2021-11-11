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Кардиохирург Борис Тодуров провел в Бишкеке семь уникальных операций

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- Анастасия Карелина
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Известный украинский кардиохирург Борис Тодуров провел в Бишкеке семь уникальных операций на сердце.

В Кыргызстан известный профессор, директор Института сердца, автор первой в Украине пересадки сердца Борис Тодуров прибыл уже во второй раз. В течение трех дней на базе Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов он проводил сложнейшие операции пациентам (детям и взрослым) с тяжелыми патологиями сердца из разных регионов республики. Все операции прошли успешно.

"В этот раз мы провели еще более сложные операции. Мы рады, что нам доверяют своих пациентов. В Кыргызстане работают настоящие энтузиасты, которые стараются развивать кардиохирургию, несмотря на непростые условия, в которых приходится работать. Надо научиться ценить этих специалистов", - отметил Борис Тодуров.

В кыргызскую столицу хирург прибыл со своей командой. С собой специалисты привезли необходимые медицинские инструменты и расходные материалы.

"Отбирались самые сложные случаи. Один из пациентов - юноша 18-ти лет с диагнозом – атриовентрикулярная коммуникация. Это сложный врожденный порок сердца, характеризующийся нарушением анатомии клапанов. После проведенной операции молодой человек полностью здоров и трудоспособен. Также Борис Михайлович провел операцию по методу Озаки четырехлетнему летнему ребенку с врожденной аномалией развития аортального клапана. Суть операции по этому методу заключается в том, что из собственных тканей сердца формируется новый клапан", - рассказал директор НИИХСиТО Таалайбек Кудайбердиев.

Кроме непосредственно операций Борис Тодуров поделился опытом и знаниями с отечественными хирургами в лечении сложных сердечно-сосудистых заболеваний.

"Приезд специалиста такого высокого уровня для нас большая честь. Мы гордимся тем, что об отечественной кардиохирургии знают. Мы договорились с Борисом Михайловичем, что он со своей бригадой как минимум два раза в год будет приезжать к нам в страну и помогать с тяжелобольными пациентами", - добавил Кудайбердиев.


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URL: https://www.vb.kg/409182
Теги:
операция, Украина, хирургия, Кыргызстан
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