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Задержаны подозреваемые в разбойном нападении в Лебединовке

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- Анастасия Карелина
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Подозреваемые, совершившие разбойное нападение на семью в селе Лебединовка, задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщение о факте разбойного нападения в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило 5 ноября. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ОВД района. По прибытии было установлено, что неизвестными лицами совершено разбойное нападение на семью, проживающую в частном двухэтажном доме.

Со слов потерпевших, около 4 часов 20 минут утра силуэты неизвестных людей заметил один из сыновей владельца дома. Мальчик попытался разбудить отца, спящего в ближайшей комнате, но в это время один из неизвестных произвел два выстрела в сторону мальчика. После чего незнакомцы скрылись.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП. ОВД Аламудунского района начало досудебное расследование по признакам преступления предусмотренного статьей 202 ("Разбой") УК Кыргызской Республики.

Милицией Чуйской области был выполнен огромный объем работы, направленный на установление и задержание лиц, совершивших данное разбойное нападение. Выяснялись пути передвижения преступников, изучались записи камер видеонаблюдения, в том числе камер "Безопасного города". В итоге была установлена автомашина на которой передвигались злоумышленники. Благодаря работе сотрудников СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района через несколько дней все подозреваемых задержали и доставили в ОВД района.

Этими людьми оказались жители Чуйской области: М.Э. 1972 года рождения, И.Р. 1974 года рождения, А.Ф. 1995 года рождения и Ш.В. 1997 года рождения. При задержании гражданина М.Э. в его автомашине на одной из улиц Бишкека было обнаружено и изъято твердое вещество темно-коричневого цвета с запахом конопли. А при обыске по месту его жительства обнаружены и изъяты перчатки, маски и другие вещи.

У И.Р. - жителя села Пригородное Аламудунского района при обыске в доме обнаружены и изъяты переделанное оружие на основе автомата АКC, мелкокалиберная винтовка, газовый пистолет, сигнальный револьвер, 4 ножа разных типов, три маски для лица, свыше 60 религиозных книг и листовок, парики и прочее.

В рамках дальнейших следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что вышеуказанные лица причастны к другому аналогичному разбойному нападению совершенному на территории Аламединского района в селе Лебединовка. 26 августа они напали на семью. Хозяина дома злоумышленники связали и, угрожая оружием, требовали деньги. Позже они угнали со двора автомашину марки "Хонда СРВ" и скрылись. Автомашина позднее была обнаружена в Бишкеке.

Кроме этих двух фактов разбойных нападений, совершенных на территории Аламудунского района, выявлено еще три разбойных нападения в Бишкеке, одно в Джалал-Абадской области, где один из подозреваемых был объявлен в розыск, и раскрыты три кражи в Бишкеке. В настоящий момент задержанных лиц проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.


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URL: https://www.vb.kg/409187
Теги:
Аламудунский район, нападение, разбой, Чуйская область, ГУВД
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