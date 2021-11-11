Айбек МАТКЕРИМОВ: Много красивых программ, но мало что из них реализуется

Перед выборами все предлагают красивые программы, но не всегда их возможно реализовать. По сути, 28 ноября – день выбора между белым и черным, между взлетом и падением. Об этом заявил лидер партии "Ата-Журт Кыргызстан" Айбек Маткеримов на встрече с жителями Кара-Суйского района.

Он вновь напомнил избирателям, что они должны самостоятельно принять решение и сделать верный выбор между коррупционерами и амбициозными патриотами.

"Мне кажется, каждый из нас мечтает, чтобы наша страна развивалась. Поэтому я верю, что 28 ноября вы сделаете осознанный и обдуманный выбор", - сказал он.

Айбек Маткеримов рассказал избирателям о целях и особенностях партии, лидером которой он выступает.

"В нашей партии люди с опытом руководителей, бывшие депутаты Жогорку Кенеша, которые выступали инициаторами многих нужных и полезных законов. Среди нас нет коррупционеров и воров. Наши кандидаты – простые, честные, опытные и образованные люди. Я верю, что вы окажите доверие именно такой команде. Наш лозунг: наша Отчизна - Кыргызстан на пути устойчивого роста!" - сказал он.

Лидер партии попросил избирателей пристальнее изучить программы партий.

"Программ развития на государственном уровне мы уже видели огромное количество, сколько красивых предвыборных обещаний слышали, но ни разу не стали свидетелями их реализации. Вы и сами хорошо знаете, как проходили выборы. Не будем далеко углубляться - вспомним октябрь 2020 г. Богатые партии подкупали, провластные использовали административный ресурс и никто из них не посчитал нужным принять во внимание желания людей. Но наш народ сказал свое слово и вновь свершил революцию", - заявил Айбек Маткеримов.

Он еще раз призвал избирателей, не поддаваться на подкуп и не становиться жертвами обмана.

Изготовлено "РФ"Рубикон" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 11 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)