В УВД Ленинского района Бишкека поздравили участковых с их праздником

Сегодня в Управлении внутренних дел Ленинского района города Бишкек состоялось торжественное мероприятие, посвященное ко Дню участковых уполномоченных милиции. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, руководство УВД Ленинского района отметило, что именно участковые ближе других сотрудников милиции к гражданам, где для многих становятся не только защитниками, но и душевными собеседниками.

"В конце мероприятия за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, достижение высоких результатов и в связи дня образования подразделений участковых уполномоченных милиции УВД Ленинского района отличившиеся сотрудники были поощрены почетными грамотами, благодарностями и нагрудными значками.

Кроме этого, муниципальная администрация Ленинского района мэрии города Бишкек поздравила и вручила почетные грамоты лучшим участковым уполномоченным милиции УВД.