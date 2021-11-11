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В УВД Ленинского района Бишкека поздравили участковых с их праздником

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня в Управлении внутренних дел Ленинского района города Бишкек состоялось торжественное мероприятие, посвященное ко Дню участковых уполномоченных милиции. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, руководство УВД Ленинского района отметило, что именно участковые ближе других сотрудников милиции к гражданам, где для многих становятся не только защитниками, но и душевными собеседниками.

"В конце мероприятия за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, достижение высоких результатов и в связи дня образования подразделений участковых уполномоченных милиции УВД Ленинского района отличившиеся сотрудники были поощрены почетными грамотами, благодарностями и нагрудными значками.

Кроме этого, муниципальная администрация Ленинского района мэрии города Бишкек поздравила и вручила почетные грамоты лучшим участковым уполномоченным милиции УВД.


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URL: https://www.vb.kg/409190
Теги:
Ленинский район, УВД
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