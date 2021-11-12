Президент предложил турецким бизнесменам инвестировать в Баткенскую область

Президент Садыр Жапаров на встрече с представителями бизнес-сообщества Турции в Стамбуле предложил им инвестировать в Баткенскую область, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Глава государства рассказах турецким предпринимателям о присвоении региону особого статуса. По его данным, придание Баткенской области особого статуса улучшит качество жизни за счет социально-экономического развития региона. Это позволит развивать бизнес, трудоустройство и региональное развитие.

Президент добавил, что на территории области согласно законодательству страны будет действовать специальный льготный налоговый и инвестиционный режимы.

Как он пояснил, предприниматели, инвестирующие в этот регион, освобождаются от четырех видов налогов: налога на имущество, земельного налога, налога на прибыль и налога с продаж. При этом таможенные пошлины на ввоз промышленных, полезных и необходимых товаров будут снижены до нуля, а налог на прибыль - с 10 процентов до 5 процентов.

Глава государства также отметил, что Кыргызстан заинтересован в реализации совместных проектов, направленных на расширение промышленного сотрудничества, развитие государственно-частного партнерства, аграрного сектора, а также горнодобывающей и легкой промышленности, гидроэнергетики и других отраслей, представляющих взаимный интерес.

Он подчеркнул, что турецкие компании и предприниматели смогут использовать все имеющиеся в Кыргызстане возможности, активно инвестировать в совместные предприятия, которые повышают ценность страны, и в полной мере могут использовать потенциал кыргызско-турецкого сотрудничества.

Президент Садыр Жапаров в свою очередь готов оказать всестороннюю помощь в продвижении проектов турецких инвесторов.

Глава государства выразил уверенность в том, что эта встреча поспособствует дальнейшему укреплению двусторонних торгово-инвестиционных отношений между Кыргызстаном и Турцией.

В ходе встречи представители бизнес-сообщества Турции поделились своим видением по наращиванию инвестиционного сотрудничества, интересовались возможностями для инвестирования в различные отрасли экономики Кыргызстана.

Предприниматели Турции выразили заинтересованность в активизации сотрудничества и реализации совместных проектов с Кыргызстаном.

Во встрече с президентом Садыром Жапаровым принимали участие представители крупных компаний Турции в сфере недропользования, строительства, энергетики, информационных технологий, легкой промышленности, а также здравоохранения и образования.