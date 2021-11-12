На Адахана Мадумарова поступила жалоба в ЦИК

В координационную группу оперативного реагирования поступила жалоба на лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова.

Так в жалобе говорится, что на встрече с избирателями в селе Куршаб Узгенского района кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Адахана Мадумарова и представителей от политической партии "Бутун Кыргызстан" встречали девушки школьного возраста в национальных костюмах и преподносят ему угощения.

В комментариях к публикации указывается на нарушения предвыборной агитации и злоупотребления административным ресурсом.