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На Адахана Мадумарова поступила жалоба в ЦИК

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В координационную группу оперативного реагирования поступила жалоба на лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова.

Так в жалобе говорится, что на встрече с избирателями в селе Куршаб Узгенского района кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Адахана Мадумарова и представителей от политической партии "Бутун Кыргызстан" встречали девушки школьного возраста в национальных костюмах и преподносят ему угощения.

В комментариях к публикации указывается на нарушения предвыборной агитации и злоупотребления административным ресурсом.


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URL: https://www.vb.kg/409202
Теги:
Адахан Мадумаров, нарушения, ЦИК
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