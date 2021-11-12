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Расширенная "тройка" призвала талибов разорвать связи с террористами

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Участники заседания в формате "тройка плюс", которое прошло в четверг в Исламабаде, призвали движение "Талибан" разорвать связи со всеми террористическими группировками и лишить их возможности действовать на афганской территории. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи, которое распространил МИД Пакистана, сообщает ТАСС.

Участники встречи "самым решительным образом осудили недавние террористические нападения в Афганистане и призвали "Талибан" разорвать связи со всеми международными террористическими группировками, демонтировать и ликвидировать их решительным образом и лишить свободы действий любую террористическую организацию внутри страны", - говорится в заявлении.

Также "тройка" "подтвердила свои ожидания, что "Талибан" выполнит свое обязательство по предотвращению использования афганской территории террористами против стран-соседей, других стран региона и остального мира", - подчеркивается в документе.

Соблюдение международных обязательств

Россия, Китай, Пакистан и США призвали "Талибан" соблюдать все международно-правовые обязательства.

"Тройка плюс" "призвала "Талибан" придерживаться дружественного подхода к соседним странам и соблюдать международно-правовые обязательства Афганистана, включая общепризнанные принципы международного права и основные права человека, и защищать безопасность и законные права иностранных граждан и учреждений в Афганистане", - указывается в документе.

Участники встречи особо отметили необходимость соблюдать права женщин и девочек на образование, они "подчеркнули, что доступ к образованию для женщин и девочек на всех уровнях является международным обязательством, и призвали "Талибан" активизировать усилия по обеспечению полного и равного доступа к образованию по всей стране".

Кроме того, "тройка" призвала международное сообщество принять конкретные меры для оказания Афганистану помощи в борьбе против коронавирусной инфекции.

На встрече также было отмечено, что международные гуманитарные организации высказывают серьезную озабоченность по поводу проблем с ликвидностью в стране и обязались уделять особое внимание мерам по облегчению доступа к законным банковским услугам.

Стороны также поддерживают идею срочного оказания гуманитарной помощи Афганистану и выражают озабоченность угрозой нового гуманитарного кризиса.

Участники встречи "поддерживают безотлагательное предоставление международным сообществом гуманитарной помощи Афганистану и выражают серьезную озабоченность по поводу возможности экономического коллапса, вызывающего тревогу серьезного гуманитарного кризиса и новой волны беженцев", - говорится в документе.

"Тройка" также призвала движение "Талибан" обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, в том числе для женщин-гуманитарных работников, для доставки гуманитарной помощи в Афганистан.

Роль ООН

Участники заседания также призвали к более активной координирующей роли ООН в деле оказания гуманитарной помощи Афганистану.

Участники "поддерживают более активную роль Организации Объединенных Наций как координатора в таких областях, как содействие стабильности и оказание чрезвычайной помощи", - отмечается в документе.

"Тройка" также "настоятельно призвала Организацию Объединенных Наций и ее специализированные учреждения разработать программы по выполнению обязательств международного сообщества по поддержке народа Афганистана", - говорится в заявлении.

В Исламабаде проходит встреча в формате "тройка плюс" по Афганистану, в которой участвуют специальные представители Китая, Российской Федерации, США и Пакистана, а также делегация талибов.


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URL: https://www.vb.kg/409204
Теги:
Афганистан, Россия, США, талибы
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