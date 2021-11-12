Задержан житель Нарына, который вымогал деньги за просмотр порносайтов

Установлен и задержан житель Нарынской области, который путем шантажа и запугивания вымогал денежные средства за просмотр порносайтов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, часто пользователи Интернета встречают в глобальной сети предупреждение странного характера: "МВД зафиксировало на вашем электронном устройстве незаконные действия - просмотр и хранение видеоматериалов, содержащих элементы насилия, педофилии и т.п. Такие действия содержат в себе состав правонарушения, предусмотренного статьей УК КР, и влекут за собой наложение взыскания в размере (указывается разная сумма), и в случае уклонения от уплаты штрафа уголовная

ответственность неизбежна".

"Министерство внутренних дел КР не имеет отношения к распространению упомянутого предупреждения. Штрафные санкции за посещение подобных сайтов не предусмотрены. Правоохранительные органы могут блокировать только сайты с детской порнографией или распространяющие наркотики, привлекать к уголовной ответственности распространителей подобных видеоматериалов.

В случае шантажа, запугивания, вымогательства денег за просмотр порносайтов, граждане могут обратиться в правоохранительные органы.

Начиная с сентября 2021 года некие лица, нарушая права абонентов ЗАО "Альфа-Телеком" и ООО "Нур-Телеком" путем шантажа, с целью получения легкой материальной выгоды, распространяли в интернете стандартный вирус-блокиратор. Абонентам приходило сообщение якобы от МВД, что заблокирован доступ к сайтам, которые содержат материалы, запрещенные законодательством, и необходимо оплатить штраф в сумме от 1700 до 2200 сомов, через разные платежные терминалы или электронные кошельки.

Некоторые граждане стали переводить деньги на указанный в сообщении номер телефона.

Позже, в Нарынской области ряд потерпевших граждан обратились в отдел внутренних дел Кочкорского района. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное расследование по статье 203 "Вымогательство" УК КР.

По скромным подсчетам, только за последнее время злоумышленники причинили ущерб гражданам на сумму примерно 500 тысяч сомов. Ранее в правоохранительные органы обращались также представители сотовых компаний ЗАО "Альфа-Телеком" и ООО "Нур-Телеком" с просьбой привлечь к ответственности злоумышленников, распространяющих подобные сообщения и занимающихся шантажом и запугиванием.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий Кочкорским РОВД Нарынской области установлен и задержан гражданин Р.Ж., 1989 года рождения, житель этого же района, являющийся программистом. Выявлен ряд подобных эпизодов. Принимаются меры к установлению, задержанию и привлечению к уголовной ответственности других лиц, причастных к правонарушениям.

Министерство внутренних дел еще раз предупреждает: Не попадайтесь на уловки мошенников! Если же для разблокировки сайтов Вас требуют заплатить штраф путем угроз и шантажа, граждане не должны поддаваться на провокации и производить оплату.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, граждан потерпевших от подобных деяний просим позвонить по телефонам: 0500555834, 0999555834 Следственная служба ОВД Кочкорского района", - говорится в сообщении МВД.