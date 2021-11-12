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Минобороны России зарегистрировало БАД против COVID-19

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Ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России разработали уникальную биологически активную добавку "КовБАД", которая способна снизить концентрацию коронавируса у инфицированного в 16 раз. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал­-лейтенант Игорь Кириллов, пишет "Красная звезда".

После того, как была оценена эффективность БАДов, один из них получил свидетельство о государственной регистрации.

"Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой - его концентрация сокращается в 16 раз", - заявил Игорь Кириллов

Генерал­-лейтенант добавил, что благодаря разработанным военными учеными БАДам снижается воздействие коронавирусной инфекции на человеческий организм. Таким образом, болезнь протекает с меньшими осложнениями. По его словам, основные ингредиенты БАДов - экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, благодаря которым повышается противовирусная защита организма.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/409213
Теги:
Россия, коронавирус
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