Минобороны России зарегистрировало БАД против COVID-19

Ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России разработали уникальную биологически активную добавку "КовБАД", которая способна снизить концентрацию коронавируса у инфицированного в 16 раз. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал­-лейтенант Игорь Кириллов, пишет "Красная звезда".

После того, как была оценена эффективность БАДов, один из них получил свидетельство о государственной регистрации.

"Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой - его концентрация сокращается в 16 раз", - заявил Игорь Кириллов

Генерал­-лейтенант добавил, что благодаря разработанным военными учеными БАДам снижается воздействие коронавирусной инфекции на человеческий организм. Таким образом, болезнь протекает с меньшими осложнениями. По его словам, основные ингредиенты БАДов - экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, благодаря которым повышается противовирусная защита организма.

Источник: lenta.ru