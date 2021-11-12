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Кудайберген Базарбаев презентовал интерактивную карта получателей пособий

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- Бакыт Басарбек
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев встретился с жителями Тюпского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр провел встречи с жителями сел Тюп, Талды-Суу Талды-Сууйского айыл окмоту, Кен-Суу Сан-Ташского айыл окмоту.

На встрече обсуждалось качество предоставление социальных услуг, в том числе пособия по малообеспеченнности "Уй булого комок", ежемесячного социального пособия, ежемесячных денежных компенсаций.

На встречах была презентована интерактивная карта получателей социальных выплат, разработанная с целью повышения адресности назначения и выплаты пособий.

По словам министра Кудайбергена Базарбаева, данная интерактивная карта охватывает все айыльные округа республики. Планируется, что в будущем интерактивная карта будет наглядно показывать получателей социальных услуг в разрезе каждого села.

В настоящее время пособие по малообеспеченности в стране получает 112 807 семей или 364 207 человек.

Количество получателей по Иссык-Кульской составляет 6 470 семей или 21 654 человека.


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URL: https://www.vb.kg/409221
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Кудайберген Базарбаев
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