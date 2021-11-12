Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 97.67 - 98.80

Искендер Гаипкулов: Факты подкупа будут жестко пресекаться

231  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

5 ноября в ЦИК состоялось подписание меморандума о проведении выборов в рамках закона. 18 партий из 21, зарегистрированных для участия на выборах обязались действовать исключительно в рамках закона. О том как идет агитация и подготовка ко дню голосования рассказал член ЦИК Искендер Гаипкулов.

Расскажите, пожалуйста, о меморандуме, что он из себя представляет и насколько в последующем стороны будут следовать этому меморандуму?

- С того момента, как началась выборная кампания, со стороны руководства страны и исполнительных органов были приняты меры для того, чтобы мы провели честные, прозрачные выборы. Состоялось большое совещание с участием президента со всеми работниками органов местного самоуправления, акимами, министрами. Вышел указ президента Кыргызской Республики об обеспечении прозрачности выборов, в соответствии с которым учителям, госслужащим, сотрудникам МСУ запрещено участвовать в агитационных мероприятиях.

А 5 ноября с участием председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой и председателя Республиканского штаба - секретаря Совета Безопасности Марата Иманкулова, лидеров и уполномоченных представителей политических партий был подписан меморандум. Согласно меморандуму, государство и ЦИК берут на себя обязательство по проведению прозрачных и честных выборов, а политические партии, в свою очередь, обязуются проводить предвыборную агитацию честно, без подкупа.

Факты нарушений, так или иначе, проявляются, несмотря на то, что Президентом и руководством страны была поставлена четкая задача наказывать нарушителей по всей строгости закона. Нарушают по старой привычке и надеются избежать наказания?

- Несмотря на то, что Президент объявил о том, что применение административного ресурса недопустимо и нарушители понесут ответственность в рамках закона, недобросовестные руководители еще остаются. Но после того, как некоторые нарушившие закон были наказаны и сняты с должностей, остальные тоже будут думать. Республиканским штабом совместно с ЦИК во всех областях были проведены оперативные совещания, письменно были предупреждены руководители областей о том, что в случае нарушений и вмешательства в выборный процесс будут приниматься самые жесткие меры.

Если говорить о фактах подкупа, что имели повсеместный характер на прошлых выборах в Жогорку Кенеш, поступали ли жалобы в этот раз о попытках подкупа избирателей?

- Поступили сигналы о преждевременной агитации и благотворительности, в связи с чем, некоторым кандидатам были вынесены письменные предупреждения. Если нарушения продолжатся, нарушители будут сняты с предвыборной гонки. Подкуп, вопросы финансирования - в конституционном законе четко прописано, что каждая политическая партия, каждый кандидат-одномандатник должен открыть свой фонд для проведения выборной агитации. Через этот фонд они должны оплачивать свои мероприятия, выпускаемые агитматериалы и оплачивать работу агитаторов, и это все в безналичной форме.

Чтобы обеспечить финансовую прозрачность выборов, Центризбирком открыл портал "Электронный кандидат". Войдя на этот портал, можно ознакомиться с источниками финансирования кандидата или партии, узнать, как и на что расходуются их средства. К 18 ноября, за 10 дней до голосования, партии и кандидаты-одномандатники должны будут предоставить первый финансовый отчет. Второй финансовый отчет они сдадут после дня голосования в течение 10 дней. Со стороны ЦИК и контрольно-ревизионной группы будут проведены проверки источников происхождения финансов и соблюдения требований закона.

Говоря о классическом подкупе, то имеется две стороны - это избиратель, который продает свой голос, а также условный покупатель, политическая партия или кандидат. Сохранена ли норма ответственности для тех, кто продает свой голос?

- Да, эта норма сохранилась. У нас даже агитаторам кандидаты-одномандатники будут перечислять оплату через расчетный счет в безналичной форме. Факты подкупа будутжестко пресекаться, и кандидаты будут сниматься с предвыборной гонки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409222
Теги:
выборы, Кыргызстан, Искандер Гаипкулов, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  