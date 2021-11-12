Оригинальный компьютер Apple-1 продан на аукционе за 400 тысяч долларов

Оригинальный компьютер Apple-1 продан на калифорнийском аукционе John Moran Auctioneers за 400 тысяч долларов. Об этом сообщает "Голос Америки".

Это один из первых 200 компьютеров Apple-1, которые были спроектированы, построены и протестированы Стивом Возняком и Стивом Джобсом. Интересно, что он до сих пор еще функционирует.

В далеком 1976 году компьютеры Apple-1 продавались за 666 долларов. Первоначально Apple-1 поставлялись в виде материнских плат. Корпус, клавиатура и монитор продавались отдельно. Это были первые персональные компьютеры с гарантией.