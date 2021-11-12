"Президент должен иметь свою партию, иначе в ЖК пройдет только оппозиция"

Президент Кыргызстана должен иметь свою политическую партию, иначе это чревато негативными последствиями для него. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Бакыт Бакетаев.

"Наблюдая за ходом выборной компании у меня складывается впечатление, что наш президент помогает Омурбеку Текебаеву, Адахану Мадумарову и всем оппозиционным партиям. Так как без устали он, глава кабмина, председатель ГКНБ, госсекретарь и секретарь Совбеза говорят, что если кто-то из чиновников будет агитировать за какую либо партию, то его либо уволят без права восстановления, либо в зависимости от тяжести преступления возбудят уголовное дело. И это каждый день повторяют остальные власть предержащие. При таком подходе, думаю, скоро и провластные партии тоже уйдут в оппозицию.

В итоге в парламенте окажутся только оппозиционные партии, которые в течении года доведут до истерики и когнитивного диссонанса Эдиля Байсалова, а на второй год организуют импичмент президенту", - сказал он.

Эксперт напомнил, что во многих цивилизованых странах глава государства опирается на поддержку своей партии.

"Даже в центре демократии мира - США президент имеет свою партию и в открытую агитирует за нее, так как при поддерже своей партии он проводит свою законодательного политику. Почему же мы лицемерно по-ханжески заявляем, что у нас нет президентской партии, что глава государства должен быть вне партий и движений. В любом случае он будет к кому-то склоняться. Если он лоялен к оппозиции - его причислят к их сторонникам, если к провластным - значит у него есть партия власти. Де факто выходит так.

Партийной принадлежности не избежать, отстраненность от нее - чистая формальность. К примеру, если тот же Мадумаров станет президентом, то кто поверит, что он отвернется от членов своей партии "Бутун Кыргызстан" и не будет им помогать", - задался вопросом Бакетаев.

В заключение политолог отметил, что в Кыргызстане надо менять законы, чтобы президент мог иметь свою партию.

"Тогда он будет нести ответственность за нее и ее политику. Сейчас же он ни за кого ответственности не несет", - добавил он.