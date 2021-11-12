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Американка завещала 32 тысячи долларов на воспитание полицейских собак

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- Анастасия Карелина
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Любительница немецких овчарок из США завещала 32 тысячи долларов полицейскому участку. Эти средства пойдут на нужды служебных собак. Об этом сообщает Lenta.ru.

Перед собственной кончиной жительница Соединенных Штатов завещала передать ее сбережения - 32 тысячи долларов (что в пересчете на рубли составляет 2,3 миллиона рублей) на нужды четвероногих стражей правопорядка. Пожертвования любительницы животных пойдут на покупку обмундирования для собак и обучение пушистых помощников американских полицейских.


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URL: https://www.vb.kg/409231
Теги:
благотворительность, собаки, США
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