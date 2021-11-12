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Парку "Аламедин" вернули скамейки, ворота и пандусы после публикации VB.KG

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- Александр Тузов
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Вскоре после недавнего снегопада парк "Аламедин", который расположен у одноименного рынка, у пересечения улицы Буденного и проспекта Жибек Жолу, вдруг лишился всех скамеек и пандусов для ЛОВЗ. Об этом с возмущением сообщил VB.KG местный аксакал Равиль Шерипбаев:

"Ни парков, ни скверов в нашей части города кроме этого "Аламедина" нет. Можно было там гулять с внуками, теперь сесть негде. И ворота с пандусом для инвалидов, извините, лиц с ограниченными возможностями здоровья, ЛОВЗ, и колясок заодно закрыли!" – возмутился ветеран.

В ОсОО "Аламедин базары", которое уже давно взяло в аренду этот парк, VB.KG в ответ на жалобу ветерана сообщили, что часть скамеек поломалась, поэтому их все временно убрали.

"Сегодня же исправные вернем на место и вышлем вам фотографии, примерно с того же ракурса, что вы нам прислали с жалобой ветерана. И насчет ворот с пандусом для ЛОВЗ выясним и тоже пришлем вам фотографии", - ответило руководство рынка.

Обещанного пришлось ждать недолго. Всего через несколько часов прислали фотографии сильно прореженных рядов восстановленных скамеек и открытых наконец-то ворот с пандусом для стариков и ЛОВЗ.

экскурс

Как сообщала ровно два года назад мэрия Бишкека, она организовала тотальную инвентаризацию земельных участков в столице и работу по возврату парковых зон городу и горожанам.

Мэрия прорабатывала и вопрос реконструкции парка "Аламедин", по которому у горожан много запросов в мэрию. Из истории вопроса: постановлением мэрии г. Бишкек № 886 18.08.2005г., земельный участок парка "Аламедин", площадью 13 тысяч квадратных метров, был передан в аренду компании "Аламедин базары" под реконструкцию парка и размещения объектов соцкультбыта сроком на 49 лет, с арендной платой 565 тысяч 500 сомов в год.

Однако, с южной стороны парка были незаконно установлены точки стихийной торговли. Но они были снесены сотрудниками управления землепользования и строительства и командой спецподразделения МП "Тазалык".

Архитекторы муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура" уже разрабатывают эскизные проекты реконструкции парка. Как только они будут готовы, они будут вынесены на общественные обсуждения и с учетом мнения горожан у парка начнется новая жизнь.

Помимо инвентаризации земельных участков парковых зон, тогдашний вице-мэр столицы по земельной политике Азиз Алымкулов объявил о начале инвентаризация муниципальной земли вокруг крупных рынков города.

"Мы будем проверять каждый земельный участок на предмет захвата и использования не по целевому назначению, теперь "борьба" со стихийной и незаконной торговлей вокруг рынков усилится в разы", - сказал он.

А на сайте ОсОО "Аламедин базары" была обнародована победная реляция уважаемых базаркомов: "На месте заброшенного парка был построен удобный и многофункциональный парк "Аламедин" с мини-футбольным полем, фонтанами и детскими аттракционами. Высаженные в большом количестве декоративные деревья, ели и цветы создали теплую атмосферу парка "Аламедин", ставшей излюбленным местом отдыха для жителей Свердловского района города Бишкек".


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URL: https://www.vb.kg/409233
Теги:
ветераны, Свердловский район, парк, Аламединский рынок, мэрия
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