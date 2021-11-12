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Пополняйте карты Украины, Таджикистана и Узбекистана в MegaPay без комиссии

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Хотите отправить денежные средства друзьям или близким, не посещая банк? Воспользуйтесь мобильным приложением MegaPay и совершайте переводы на банковские карты Украины, Таджикистана ("Корти Милли" от AlifBank) и Узбекистана (HUMO и UzCard).

Для этого необходимо:

  1. скачать или обновить приложение MegaPay в Google Play и App Store;
  2. перейти в раздел "Переводы", выбрать нужную страну и банк;
  3. ввести сумму, реквизиты получателя и подтвердить платёж.

Средства поступят на карту в кратчайшие сроки. Комиссия – 0 сомов!

Напомним, согласно требованиям Национального банка Кыргызстана, трансграничные денежные переводы могут осуществлять только идентифицированные пользователи мобильных кошельков. Пройти полную идентификацию можно в любом Центре продаж и обслуживания MegaCom.


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URL: https://www.vb.kg/409243
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#MegaCom
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