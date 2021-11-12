Пополняйте карты Украины, Таджикистана и Узбекистана в MegaPay без комиссии

Хотите отправить денежные средства друзьям или близким, не посещая банк? Воспользуйтесь мобильным приложением MegaPay и совершайте переводы на банковские карты Украины, Таджикистана ("Корти Милли" от AlifBank) и Узбекистана (HUMO и UzCard).

Для этого необходимо:

скачать или обновить приложение MegaPay в Google Play и App Store; перейти в раздел "Переводы", выбрать нужную страну и банк; ввести сумму, реквизиты получателя и подтвердить платёж.

Средства поступят на карту в кратчайшие сроки. Комиссия – 0 сомов!

Напомним, согласно требованиям Национального банка Кыргызстана, трансграничные денежные переводы могут осуществлять только идентифицированные пользователи мобильных кошельков. Пройти полную идентификацию можно в любом Центре продаж и обслуживания MegaCom.