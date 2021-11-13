Власти Астраханской области наградили лидера кыргызской диаспоры

Почетным знаком Думы Астраханской области награжден уроженец КР, лидер местной кыргызской диаспоры Абдусамат Дадабаев. Название этого знака – "За развитие парламентаризма и гражданского общества".

В постановлении, подписанном губернатором данного российского региона Игорем Мартыновым, отмечено, что награды председатель региональной общественной организации "Астраханское землячество кыргызстанцев" Абдусамат Дадабаев удостоен за "личные заслуги в поддержании межнационального мира и согласия в Астраханской области, деятельном служении интересам гражданского общества, поддержку социальных и общественно-значимых инициатив".

Вручение знака состоялось в ходе торжественного собрания, посвященного недавно отмечавшемуся в РФ Дню народного единства. Среди отмеченных различными наградами - еще ряд астраханцев, в числе которых – государственные и общественные деятели, руководители диаспоральных сообществ, другие уважаемые в области люди.

В Астрахане коренной джалалабадец Абдусамат Дадабаев проживает уже более четверти века. А оказался в этом благодатном крае, как вспоминает, случайно, - пригласили в гости однокурсники по Свердловскому госуниверситету, куда поступил после армии. Погостил - да и остался насовсем, понравилось здесь: "Почти, как у нас в Кыргызстане: тепло, много овощей, фруктов".

С Кыргызстаном Астраханскую область роднит, по словам Дадабаева, и многонациональный состав населения. Тут насчитывается почти три десятка диаспор, немало приезжих из центральноазиатских республик. Одни из них обустроились, приняли российское гражданство, другие приезжают на временные заработки.

"У всех традиции, обряды, менталитет схожие, вот поэтому решили образовать единый Совет старейшин, - рассказывает Абдусамат Абдурахимович. - Нас поддержали власти на городском, областном уровне, поддерживают и наши инициативы".

В числе таких инициатив - проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского согласия, взаимообогащение культур, содействие решению актуальных для астраханцев проблем. К этим целям привлекается и созданный несколько месяцев назад при "Астраханском землячестве кыргызстанцев" благотворительный фонд "Хадия Хамкор".

Участие в общественной, социально-экономической жизни региона Дадабаев принимает и в качестве члена этноконфессионального совета при губернаторе Астраханской области. Он также является представителем в ней омбудсмена (акыйкатчы) Кыргызстана, был общественным представителем здесь миграционного ведомства республики, миграционной проблематикой занимается и поныне.

Об одной истории, в которой самое деятельное участие принял Абдусамат Дадабаев, в свое время рассказывала газета "Вечерний Бишкек". В 2012 году русская семья, проживающая в Астрахани, приютила у себя изможденного бродягу, который оказался гражданином КР, бежавшим из трудовой неволи в Дагестане. В Москву на заработки уроженец Араванского района Каныбек М. приехал еще в 2007–м, вскоре после женитьбы, на несколько, как планировал счастливый молодой супруг, месяцев. Оказалось - на годы, проведенные кыргызстанцем, которого на московском вокзале подпоили чем–то, отбившим память, на частном кирпичном заводе в одном из дагестанских сел.

Это было, по словам кыргызстанца, настоящее рабство, проходившее в изнурительном труде, с постоянными избиениями, которые стали особо жестокими после нескольких неудачных попыток побега. Но вырваться на свободу Каныбеку все же удалось. До Астрахани он добрался после многодневных скитаний по калмыцким степям, где скрылся от своих преследователей. Обогревшая парня семья помогла связаться с местной кыргызской диаспорой. Все заботы о Каныбеке взял на себя Абдусамат Дадабаев. Он привез мигранта в посольство КР в Москве, вместе с его сотрудниками занимался оформлением документов, необходимых для возвращения на родину, сопроводил Каныбека до аэропорта, откуда тот улетел в Ош. Близкие кыргызстанца, от которого столько лет не было вестей, уже считали его умершим.