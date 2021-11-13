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В ЕАЭС разработают Стратегию биологической безопасности ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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Шестнадцать вопросов вошло в повестку дня очередного заседания Евразийской экономической комиссии. Оно прошло 12 ноября в Москве с участием вице-премьеров стран-членов Евразийского экономического союза.

Как сообщили в ЕЭК, в числе предложенных для рассмотрения тем - изменения в Договор о ЕАЭС в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме, доработка проекта соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС.

В последнем случае особое внимание уделяется товарам, в отношении которых правительствами стран ЕАЭС установлены меры экспортного регулирования – вывозные пошлины и временные количественные ограничения. Отмечается необходимость поступательной гармонизации регуляторных актов в Союзе в связи с созданием общей и понятной системы определения происхождения товаров для экспортных целей.

Также в повестке - технические регламенты "О безопасности подвижного состава метрополитена" и "О безопасности высоковольтного оборудования".

По предложению белорусской стороны рассматривается вопрос подготовки Стратегии биологической безопасности ЕАЭС. Речь идет о разработке совместных меры по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием опасных биологических факторов.

В свою очередь, казахская сторона предложила к обсуждению вопрос об ограничении вывоза отдельных видов лесоматериалов с территории Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/409249
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан, экономика
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