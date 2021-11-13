В Петербурге кыргызстанца заподозрили в попытке ограбления банка

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело на 29-летнего гражданина Кыргызстана. Его, по информации местных СМИ, подозревают в попытке ограбить банк на Лиговском проспекте.

Сообщается, что согласно версии следствия мигрант пришел в банковское отделение и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал передать ему деньги. Однако кассирша закричала и нажала на "тревожную" кнопку. Это спугнуло грабителя, и он сбежал.

Подозреваемого объявили в розыск. Через некоторое время он был задержан на снимаемой им квартире и помещен в СИЗО. Решается вопрос о мере пресечения.

У мигранта также был изъят пневматический пистолет, с которым он, видимо, и отправился на преступление.

В ходе расследования выяснилось, что ранее этого молодого человека дважды задерживали за незаконное пересечение российской границы и депортировали на родину в декабре 2020 года. Но он, несмотря на временный запрет въезжать в Россию, все же смог вновь вернуться в нее.