Выступление президента Садыра Жапарова на саммите ССТГ в Стамбуле

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 12 ноября, принимает участие в Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который проходит на Острове демократии и свободы близ г. Стамбул Турецкой Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На саммите глава государства выступил с речью.

Приводим текст выступления Президента Садыра Жапарова:

"Уважаемый Президент Эрдоган,

Уважаемые коллеги,

Уважаемый генеральный секретарь, дамы и господа!

Очень рад встрече с лидерами братских стран, участвующих в сегодняшнем Саммите!

Пользуясь случаем, в начале своего выступления я еще раз искренне поздравляю господина Шавката Миромоновича Мирзиёева с переизбранием на пост Президента Республики Узбекистан. Желаю братскому узбекскому народу успехов в его дальнейшем развитии.

Искренне рад встрече с лидерами тюркских государств на саммите в Стамбуле, расположенном на перекрестке девяти дорог, соединяющих Европу и Азию. Хочу выразить особую благодарность общенациональному лидеру гостеприимного турецкого народа, Президенту Турецкой Республики господину Реджепу Тайипу Эрдогану, за встречу на самом высоком уровне.

Желаю турецкой стороне, председательствующей в нашей Организации, больших успехов и плодотворной работы.

Мы не сомневаемся, что наши турецкие братья не только будут председательствовать в Турецком совете, но также выступят с важными инициативами и проведут важные мероприятия в качестве движущей силы для всех организаций сотрудничества.

Одновременно искренне поздравляю господина Ильхама Гейдаровича Алиева с успешным завершением председательства Азербайджанской Республики в Турецком совете. За время своего председательства Азербайджан проделал хорошую работу и реализовал необходимые для наших стран инициативы. За такую работу Вас сегодня наградили, примите мои искренние поздравления.

Мы приветствуем решение Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который вносит вклад в единство и гармонию тюркского мира в связи с присоединением братского Туркменистана к Тюркскому совету в качестве государства-наблюдателя, и отмечаем, что это решение является важным шагом сегодня.

Хочу отметить, что 8-й Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств проходит в исторический год 30-летия независимости тюркоязычных государств.

Уважаемые главы государств!

Отмечу деятельность Тюркского совета в позитивном свете, хочу подчеркнуть, что он активно признается мировым сообществом и стал самой важной и престижной площадкой для интеграции тюркоязычных стран.

На сегодняшний день успешно работают такие организации, как ТЮРКПА, ТЮРКСОЙ, Фонд турецкой культуры и наследия и Турецкая академия.

Поэтому Кыргызстан полностью поддерживает переименование Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Организацию тюркских государств. Считаю, что это решение положительно скажется на дальнейшем развитии нашей организации, укреплении ее позиций на международной арене и расширении сферы ее деятельности.

В этой связи кыргызская сторона полностью поддерживает стратегический документ "Видение тюркского мира - 2040", подготовленный по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Эта Дорожная карта, играющая ключевую роль, покажет основные направления развития тюркского мира в будущем.

Мы также надеемся, что Организация тюркских государств станет хорошей площадкой на международной арене для обсуждения политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных, социально-гуманитарных вопросов, а также откроет большие возможности для улучшения сотрудничества и многосторонних отношений.

Мы уверены, что преодолеть нынешний экономический кризис можно, только поддерживая друг друга.

Турецкий инвестиционный фонд, созданный по инициативе Тюркского совета и поддерживаемый нами сегодня, стал реальным инструментом наших экономических отношений и играет важную роль в качестве механизма реализации двусторонних и многосторонних проектов.

Учитывая отсутствие офисов институтов Тюркского совета в нашей стране, мы считаем целесообразным разместить это финансовое учреждение - Турецкий инвестиционный фонд в Бишкеке.

Расположение фонда в столице Кыргызстана имеет не только финансовое, но и политическое значение. Кыргызстан - один из основателей Тюркского совета. В основных документах нашего Совета большое значение придается соблюдению и уважению равенства.

Таким образом, размещение Турецкого инвестиционного фонда в Кыргызстане полностью соответствует миссии Тюркского совета.

Уважаемые главы государств, прошу вас поддержать позицию Кыргызстана в этом направлении.

Уважаемые главы государств!

Мы полностью поддерживаем включение братской турецкой стороной в повестку дня темы "Зеленые технологии и умный город в цифровую эпоху", горячо обсуждаемую на международной арене.

Это связано с тем, что нам необходимо в полной мере использовать "зеленые" технологии и цифровизацию, чтобы полностью восстановить экономику в результате изменения климата и пандемии, которые сегодня являются одной из самых актуальных проблем.

Мы считаем, что важнейшей опорой зеленого развития Кыргызстана является полная реализация гидроэнергетического потенциала.

Кыргызстан намерен реализовать ряд проектов по строительству малых и средних гидроэлектростанций. В этой связи кыргызская сторона заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества в привлечении прямых инвестиций в энергетику, строительство гидроэлектростанций и развитие возобновляемых источников энергии. Кыргызская сторона готова обсудить участие всех заинтересованных стран в этой сфере.

Я поднимал этот вопрос в Глазго на Саммите мировых лидеров по изменению климата. Для Кыргызстана также важна адаптация к последствиям изменения климата, и ее решение возможно только за счет использования потенциала страны и полноценной реализации регионального сотрудничества.

На 76-й сессии Ассамблеи ООН я озвучил позицию и инициативы Кыргызстана по устойчивому развитию горных стран и влиянию изменения климата.

Уверен, что инициативы кыргызской стороны будут поддержаны братскими тюркскими государствами.

Мы переживаем период глобализации, который меняется не каждый день, а ежечасно, когда геополитическая ситуация стремительно меняется в новом направлении. Глобальная пандемия COVID-19, как наиболее опасное явление нашего времени, изменила тенденции и баланс мирового развития, что привело к невосполнимым потерям для планеты.

Эта катастрофа не ослабит наш дух, сильный дух тюркского мира. От имени своего народа хочу выразить глубокую признательность руководителям всех государств Тюркского совета за их помощь Кыргызстану в трудные времена и за их братство.

Дорогие коллеги!

В настоящее время глобальная геополитическая ситуация остается напряженной.

В первую очередь это связано с событиями последних месяцев в Афганистане. Это вызывает озабоченность в Центральной Азии. Конечно, мы хотим, чтобы все вопросы решались мирным путем, путем дипломатического диалога. Потому что, если ситуация в Афганистане ухудшится, это напрямую отразится на странах Центральной Азии. Для нас нет большего сокровища, чем мир.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Кыргызстан предлагает тюркскому миру и международному сообществу в целом идею создания платформы "Центральная Азия - территория мира". Центральная Азия - мировой лидер по демографическому развитию. С незапамятных времен наши предки ценили принцип жизни в мире и согласии, терпимость. Мы хотим видеть наш регион территорией мира, братства и добрососедства. Народы Центральной Азии издавна любили мир и ценили принципы сосуществования.

Уважаемые главы государств, дорогие братья!

Кыргызстан - неотделимая часть тюркского мира. Кыргызстан и впредь будет принимать активное участие в отношениях и братстве тюркского мира и внесет значительный вклад в развитие интеграционных процессов в тюркских государствах.

У нас одна история и один язык, мы продолжим быть вместе и едины, следуя совету, оставленному нашими предками.

Наша сила в гармонии и единстве!

Спасибо за Ваше внимание!"