Сегодня - Всемирный день доброты

Идея проведения Всемирного дня доброты была инициирована в 1998 году в Токио Международным движением за доброту, которое состоит из множества иностранных негосударственных организаций. Об этом дне помнят и в Кыргызстане, где живет очень много добрых людей, которые творят добро всегда.

Идея Всемирного дня доброты в том и заключается, чтобы через добрые поступки делать счастливыми себя и окружающих. Например, социальный сектор студенческого сената КГМА им.И.Ахунбаева накануне этого светлого дня провел благотворительную ярмарку в поддержку матерей, которые одни воспитывают детей. Она прошла под лозунгом: Сделай добро и оно вернётся к тебе в двойном размере! На средства от проведения ярмарки студенты купили продукты питания, мыломоющие средства, зимнюю одежду и обувь для ребятишек и передали их родительницам.

В интервью VB.KG ректор Медакадемии, профессор Индира Кудайбергенова сказала: "Наши студенты по своей инициативе часто посещают дома престарелых, дом ребенка, интернаты для неврологических больных и помогают там персоналу. И могу с гордостью сказать, что почти 1200 студентов и ординаторов добровольно помогали лечить больных, в том числе и в "красной зоне", выезжали в регионы, где не хватало врачей и была сложная эпидобстановка. Двое наших студентов даже получили Почетную грамоту президента. А Медакадемии вручили Почетную грамоту правительства. Насильно никого из студентов, ординаторов мы не могли заставить работать с такими больными. Но студенты буквально рвались в "бой". Честно сказать, я и не сомневалась, что желающие будут. Но не ожидала, что их будет так много".

А 15 выпускников, окончивших школу имени Корчубека Акназарова в селе Чолпон Кочкорского района Нарынской области помогли отремонтировать отопительную систему в одном из ее корпусов, где занимаются младшеклассники. Бывшие ученики, по словам директора, выполнили работу на 200 с лишним тысяч сомов. Но дело-то не в деньгах, а в их поддержке школе, в их искренней доброте и участии.

В одно время долго в окне здания напротив остановки "Логвиненко" красовался плакатик, написанный от руки: "Дарю улыбки". Надпись была столь неожиданна, прекрасна, и притягательна, и что все горожане на остановке начинали улыбаться. Помните, как поется в песенке: "Поделись улыбкою своей, и она к тебе еще не раз вернется". И она однозначно вернулась от сотен горожан к своему дарителю. Казалось бы, такая мелочь - маленький плакатик, а сколько в нем положительной энергии.

Как сказала VB.KG известный психолог Лариса Соломянина, "быть искренним и улыбаться людям не требует больших усилий, но производит огромный эффект на всех. Известно также, что люди, которые ежедневно совершают добрые дела, лучше чувствуют себя и физически, ощущают свою жизнь более гармоничной, обладают лучшим иммунитетом, а значит, они меньше болеют и дольше живут. Всё это давно подтверждено практическими исследованиями и вообще всей нашей жизнью. Когда человек делает что-то хорошее другим людям, у него повышается уровень лимфоцитов, и расширяются сосуды, это ведет к правильной работе сердца. Мозг вырабатывает большое количество эндорфинов, известных как "гормоны удовольствия", которые обладают успокаивающим эффектом, нейтрализуют воздействие стресса, облегчают депрессию. Наконец, отзывчивость сопровождается душевным подъемом, граничащим с эйфорией, что объясняется выработкой гормона серотонина, регулирующего наше настроение.

Поэтому, как посоветовала Лариса Соломянина, постарайтесь насытить свой сегодняшний день добрыми и бескорыстными поступками и улыбками. Возможно, это станет для вас доброй традицией, и вы осчастливите сотни других людей, которым так не хватает обычного человеческого тепла и сострадания. Важно ещё помнить, что такими делами – проявлениями отзывчивости, симпатии, щедрости, дружелюбия, любви, благородства – мы учим делать добро и наших детей.