Завершился рабочий визит президента Садыра Жапарова в Турцию

О завершении рабочего визита президента Садыра Жапарова в город Стамбул Турецкой Республики, сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

В первый день визита глава государства встретился с представителями крупного турецкого бизнеса, где были обсуждены перспективы инвестиционного и промышленного сотрудничества, развитие государственно-частного партнерства, взаимодействие в аграрном секторе, горнодобывающей и легкой промышленности, гидроэнергетике и других отраслях.

В продолжение рабочего визита Садыр Жапаров наряду с другими лидерами Тюркского совета принял участие в церемонии открытия новой штаб-квартиры Секретариата ССТГ в городе Стамбуле.

В ходе восьмого Саммита ССТГ глава государства выступил с речью, в которой отметил важную роль организации на международной арене, а также готовность Кыргызстана и впредь принимать активное участие в отношениях и братстве тюркского мира, внося значительный вклад в развитие интеграционных процессов тюркских государств. Он призвал страны-участницы ССТГ к единству и гармонизации взаимодействия во всех сферах сотрудничества.

Садыр Жапаров также выразил единство мнений со всеми лидерами стран-членов Тюркского совета по переименованию и повышению статуса ССТГ до Организации тюркских государств.

По итогам Саммита лидеры стран подписали ряд документов, в частности об изменении названия Совета сотрудничества тюркоязычных государств на Организацию тюркских государств, о предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя в Организации тюркских государств, Декларацию Восьмого саммита Организации тюркских государств, решение о принятии стратегического документа "Видения тюркского мира 2040", о завершении создания Тюркского фонда и др.

Президент Садыр Жапаров на полях Саммита провел двусторонние переговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы укрепления сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, намечены планы взаимодействия на ближайшую перспективу.