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Еще 120 деревьев посадили в столичном парке здоровья

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- Алина Мамаева
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Столичная мэрия продолжает увеличивать зеленые зоны столицы, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В рамках реализации Указа президента КР от 11 февраля 2021 года № 37 "О праздновании 120-летия со дня рождения Жусупа Абдрахманова" в парке здоровья высажено 120 молодых деревца.

В "зеленом" мероприятии приняли участие горожане, мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев, председатель Общественного фонда имени Жусупа Абдрахманова Мирбек Усобаев и общественный деятель Эмилбек Каптагаев.

Так, по согласованию с главным агрономом МП "Бишкекзеленхоз" на территории общественного пространства высажено 60 каштанов и 60 ясеней.

Отметим, что эта масштабная посадка деревьев организована в целях увековечивания памяти и празднования 120-летия со дня рождения государственного и политического деятеля Кыргызской Республики Жусупа Абдрахманова, внесшего весомый вклад в создание современной кыргызской государственности.


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URL: https://www.vb.kg/409271
Теги:
озеленение, Бишкек, Кыргызстан
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